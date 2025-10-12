

運動によるミトコンドリア改善効果は、年齢に関係なく得ることができます（写真：nisimu／PIXTA）

近年、細胞内の「エネルギー工場」であるミトコンドリアに注目が集まっている。著者の武本重毅氏は「アンチエイジングのカギは、ミトコンドリアを健康に保つことにある」と説く。

ミトコンドリアが私たちの体の中で果たしている重要な役割とは……。ミトコンドリアを元気に保つための実践法を伝授する（『ミトコンドリアから読み解く老化と再生 - 「老けた人」と「若々しい人」の違いはミトコンドリアだった！』より一部抜粋、編集してお届けします）。

ミトコンドリアを元気にするレシピ

「食べること」は、ただの栄養補給ではありません。それは、細胞の奥深くにあるミトコンドリアを“目覚めさせる”最初のスイッチなのです。

私が提唱している「アンチエイジング3本の矢Ⓡ」には、NMNや5-ALA、水素といった補完的アプローチがありますが、最も身近で、誰にでもできること――それが“食”です。

ミトコンドリアは、ブドウ糖や脂肪酸といった栄養素を材料にしてATPを生み出す「エネルギー工場」であることは繰り返し述べました。しかし、ただ食べればよいわけではなく、“質”と“組み合わせ”がカギになります。

たとえば、以下のようなポイントがあります。

⃝ 鉄や亜鉛：ミトコンドリア酵素の構成要素。赤身の肉や牡蠣、納豆などに含まれます。

⃝ ポリフェノール：抗酸化力で活性酸素を除去。緑茶やベリー類、カカオに豊富。

⃝ 中鎖脂肪酸：ケトン体代謝をサポート。ココナッツオイルやMCTオイルに含まれます。

⃝ 発酵食品：腸内環境を整え、吸収と代謝効率を高める味方です。

これらをうまく取り入れ、体内のエネルギー代謝を底上げしていく。それが「ミトコンドリアを元気にする食事＝ミトコンドリアごはん」です。

ミトコンドリアを若返らせる方法

ミトコンドリアの働きを改善し、エネルギー代謝を根本から立て直すうえで、最も強力で即効性のある方法が「運動」です。これまでの多くの研究が、運動がミトコンドリアの「量」と「質」の両方を改善し、細胞レベルから若返り効果をもたらすことを証明してきました。

ミトコンドリア・バイオジェネシスのスイッチが入る

運動をすると、筋肉の細胞内でAMPK（エネルギーセンサー）やPGC-1α（ミトコンドリア生成のマスタースイッチ）が活性化されます。このスイッチが入ると、新しいミトコンドリアが次々と生み出され（バイオジェネシス）、細胞内のエネルギー産生能力が劇的に高まります。

「古いミトコンドリア」が掃除される

さらに運動は、「オートファジー」や「マイトファジー（ミトファジー）」と呼ばれる細胞内の“掃除システム”も活性化させます。これにより、劣化して毒素を出していた古いミトコンドリアが分解・除去され、質の高いミトコンドリアの比率が高まります。

どんな運動が効くのか？

有酸素運動（ウォーキング・ジョギング・サイクリング）

⃝ 目的：ミトコンドリアの「量」を増やす

⃝ 効果：持久力アップ、脂質代謝改善、慢性疲労の改善

⃝ 頻度：週3回以上、30分〜1時間程度の継続が効果的

HIIT（高強度インターバルトレーニング）

⃝ 目的：短時間で効率よく「量」と「質」を高める

⃝ 効果：代謝の底上げ、若返り効果、インスリン感受性改善

⃝ 頻度：週2〜3回、20分程度でも高い効果が得られる

筋力トレーニング

⃝ 目的：筋肉量アップと基礎代謝向上

⃝ 効果：エネルギー消費量増加、老化予防、骨・関節の強化

⃝ 頻度：週2〜3回、全身をバランスよく鍛えるのが理想

運動が「最強の薬」になる理由

特筆すべきは、運動によるミトコンドリア改善効果は、年齢に関係なく得られることです。たとえ高齢であっても、適切な運動習慣を取り入れることで、ミトコンドリアの数も質も改善し、エネルギーの“若返り”が期待できます。

薬もサプリも大切ですが、「動くこと」が最も安価で強力なエイジングケアであることは揺るぎない科学的事実です。

筋肉を動かすことで全身が若返る

運動によってミトコンドリアが活性化する効果は、単にエネルギー代謝だけにとどまりません。最近の研究では、筋肉は単なる“運動器”ではなく、「内分泌臓器」としても極めて重要な役割を担っていることが明らかになっています。





筋肉は、運動時にさまざまな“マイオカイン”と呼ばれる生理活性物質を分泌し、それが全身の代謝や免疫、さらには脳機能にもポジティブな影響を与えます。具体的には以下のような作用が知られています。

たとえば、イリシンは、脂肪細胞を“燃える”褐色細胞に変化させ、代謝を高めます。さらに最近の報告によれば、イリシンはネプリライシンの分泌を促進し、アミロイドβ（Aβ）の蓄積を抑制するようです。

また、BDNF（脳由来神経栄養因子）は、脳の可塑性を高め、認知機能や記憶力を改善します。

特に中高年期以降、「運動不足」と「筋肉量減少（サルコペニア）」はミトコンドリア機能の低下、慢性炎症の悪化、さらには認知機能低下の引き金となります。しかし逆にいえば、筋肉を動かすだけで“薬理効果”が得られるということです。

運動は、ミトコンドリアを増やし、筋肉から全身を若返らせる「最高の内服薬」であり、しかも副作用がありません。筋肉はまさに「動かす薬局」ともいえる存在なのです。

（武本 重毅 ： 聚楽内科クリニック院長）