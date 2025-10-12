10月7日にNHKは、2024年前期に放送された伊藤沙莉主演の連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）のスピンオフドラマの制作開始を発表。『虎に翼』本編では描かれなかったバックストーリーが描かれるということで、ファンから歓喜の声が上がっている。

『虎に翼』実話に基づくオリジナルストーリー

『虎に翼』は、日本初の女性弁護士でのちに裁判所所長も務めた人物・三淵嘉子をモデルとした、実話に基づくオリジナルストーリー。主役の猪爪寅子を伊藤沙莉が演じ、他にも岡田将生や「三代目 J SOUL BROTHERS」の岩田剛典などが出演したことで話題となった。

「『虎に翼』は、物語を通して女性差別や法制度の問題、性的マイノリティなど様々な社会問題を丁寧に描いた作品でした。その骨太なストーリー展開は、新鮮でありながらも朝ドラらしいと高く評価され、全130話の期間平均世帯視聴率は前4作の朝ドラを上回る16.8％を記録。歴代の朝ドラの中で最高傑作だという声も多く上がっています。スピンオフ作品は基本的に、人気の高い作品から派生するものです。今回のスピンオフドラマの制作決定は、『虎に翼』の人気の高さをあらためて証明しているのではないでしょうか」（テレビ誌編集者）

気になるスピンオフドラマのタイトルは『山田轟法律事務所』（NHK）。主人公は、寅子の同窓生の弁護士・山田よねだ。よねは同じく同窓生の轟太一とともに、上野の片隅に「山田轟法律事務所」を構えており、スピンオフでは事務所の知られざる設立エピソードが語られる。

本編から変わらず、山田よね役は土居志央梨が、轟太一役は戸塚純貴が担当。また、本編で主役を務めた伊藤も、そのまま寅子役として登場する。

脚本も本編同様に吉田恵里香が担当

「脚本も本編同様、吉田恵里香さんが担当しています。吉田さんによると、スピンオフドラマは《虎に翼で何度も触れてきた日本国憲法十四条を、よねの目から見た物語です》とのこと。よねはもちろん、轟もSNSで『俺たちの轟』というハッシュタグが生まれるほどの人気キャラです。この2人が主軸となる物語に大きな期待が寄せられています」（前出・テレビ誌編集者）

スピンオフドラマの放送決定にネット上では、

《轟とよねのバディ感が大好きだったから、また2人が見られるのありがたい！》

《本編のどの組み合わせも好きだけど、特に山田轟の信頼し合ってる感じが最高なのよ。そんな2人にまた会えるとは……》

《本当に大好きな朝ドラだったので楽しみです》

《期間が空いてスピンオフはないと思っていたので、本当に嬉しい！》

など興奮と期待の声が多く寄せられた。

スピンオフドラマ『山田轟法律事務所』は、2026年3月に放送予定。本編である『虎に翼』同様、満足度の高いドラマに仕上がってほしい。