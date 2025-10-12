ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç163ÒÂ®µå·â¤Á¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡ªº£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3¹æ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ïº£±Ê¾ºÂÀ¤âÂÔµ¡¡¢¾¡¤Æ¤Ð¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêS¤Ø
¢£MLB¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¡¥«¥Ö¥¹¡¼¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ë¡È4ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¤Î¤¢¤È2Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Ð8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤Ç2ÈÖ¼ê¤Î²øÊª¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¡Ê23¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢163.1km¡Ê101.4¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤ÎÂ®µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢ÂÇµå¤ÏÀª¤¤¤è¤¯µÕÊý¸þ¤Î±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£1²ó¤ËÀèÀ©¤·¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Å¨ÃÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï°ì»þ¤¶¤ï¤Ä¤¯¤Ê¤É¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼4Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡Ê1Æü¡Ë¤Ç¤¤¤¤Ê¤êPO1¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2Àï¡Ê7Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÀèÀ©¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
Âè4Àï¸å¡Ö¥Ó¥¸¥¿¡¼¤ÇÁê¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤¬¼«¤é¹ë²÷ÃÆ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Æ¤Ð¿Ê½Ð¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ïº£±Ê¾ºÂÀ¡Ê32¡Ë¤âÂÔµ¡¤·¡¢ÁíÎÏÀï¤ÇÄ©¤à¡£