女性4人組ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」が11日、公式サイトを通じて、メンバーの体調不良により公演の延期を発表した。

公式サイトでは「日頃より新しい学校のリーダーズを応援いただき誠にありがとうございます。本日10/11(土)開催予定でした、新しい学校はすゝむツアーけんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール公演に関しまして、メンバーの体調不良に伴い公演を延期する判断となりました」と公演の当日中止を発表。「ご来場いただきました皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪した。

続けて「明日10/12(日)に開催を予定しております、仙台サンプラザホール公演につきましても、メンバーの体調を考慮し、公演を延期させていただくこととなりました」と12日の公演も延期するとした。

「直前のご案内となり誠に申し訳ございません」と重ねて謝罪しつつ「福島・仙台公演に関しまして、現在日程を振り替えて公演を実施する方向で調整をしております」と呼びかけた。

「延期公演のアナウンスに関しましては、10/20（月）12:00にオフィシャルホームページよりご案内をさせていただきます。大変申し訳ございませんがアナウンスまで今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします」とした。

「皆様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます」と記した。