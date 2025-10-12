脚本家の三谷幸喜氏（64）が、レギュラーを務める11日放送のTBS系「新情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。「キングオブコント2025」で優勝したお笑いコンビ、ロングコートダディについて語った。

この日「キングオブコント」が生放送され、番組には優勝決定直後のロングコートダディが生出演した。三谷氏は進行の安住紳一郎アナウンサーから「三谷さんも大好きなんですよね」と話題を向けられると、「僕、大好きなんです」と同コンビのファンであることを告白。堂前透は「去年も言ってくれましたよね」と振り返った。

三谷氏は「ご本人もおっしゃってたけど、無駄な言葉が1個もないじゃないですか。本当にそう思うんです」と魅力を力説。ファイナルステージで披露したコントの設定について「ベンチがあって、公園で知らない者同士が出会う話。もう別役実の世界ですよ。すごいすごい。本当によくできたお芝居という感じがしました」と絶賛した。

また安住アナから「1本目はご覧になりました？」と質問を受けると、三谷氏は「1本目も見ましたよ」。堂前からも「1本目どうでしたか」と感想を求められると、「2本目よかったって言ってるんだからいいじゃない！」と突っぱねて笑いを誘った。兎は三谷氏の様子に「やめてくださいよ！1本目あんまりだったとか聞きたくないですよ」と冗談めかしてクレームをつけていた。