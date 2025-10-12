まだ間に合う！美味しいご飯やお酒をお供にイベントが楽しめる「大阪グルメEXPO2025」は10/13まで！
大阪・関西万博と連動した“食の祭典”「大阪グルメEXPO2025」。有名グルメガイド掲載店の逸品から大阪のソウルフード、人気店の話題メニューまで、全国の名店が随時入れ替わりながら登場し、エクストリーム盆踊りやトークショーなどエンターテイメントとグルメが融合した大人気イベントとなっています。
いよいよ明日10月13日（月）に終了してしまいますが、この2日間もイベント盛りだくさん！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。
▲以前筆者が訪れた際は、美味しい焼きそばとビールをいただきました！
10月12日(日)のイベント
◆12:00〜12:30
大阪グルメEXPO2025 MATSURI LIVE
出演者：祇園
◆17:30〜18:30
フィナーレ前夜！秋のUTAGEカラオケNIGHT
出演者：kento fukaya、藤崎マーケット、cacao、20世紀しげ、爛々萌々
◆18:45-19:30
第4回吉本新喜劇盆踊り
出演者：吉田裕、松浦真也、森田まりこ、小寺真理／DJ：SNOBつね
◆19:45〜20:15
大阪グルメEXPO2025 MATSURI LIVE
出演者：森田まりこ、小寺真理
◆20:15〜22:00
大阪音楽酒場《Reggaeナイト》
出演者：DJ SNOBつね
10月13日(月・祝)のイベント
◆12:00〜12:30
MATSURI LIVE
出演者：マヂカルラブリー、ガクテンソク
◆17:00〜17:45
エクストリーム盆踊り最終章〜せや！俺たちは最後まで踊り続けなあかんねん盆踊り〜
出演者：トミーズ健、スマイル、アキナ、カベポスター、ダブルヒガシ、ドーナツ・ピーナツ／盛り上げ隊：オーサカクレオパトラ、タレンチ、ファンファーレと熱狂／DJ：SNOBつね
◆18:00〜18:30
MATSURI LIVE
出演者：スマイル、アキナ、カベポスター、ダブルヒガシ、ドーナツ・ピーナツ
◆19:00〜20:00
大阪音楽酒場《第一部》
出演者：DJ Shark
◆20:15〜22:00
大阪音楽酒場《第二部》
出演者：DJ レイチェル（吉本新喜劇）※ スペシャルゲストあり