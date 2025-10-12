大阪・関西万博と連動した“食の祭典”「大阪グルメEXPO2025」。有名グルメガイド掲載店の逸品から大阪のソウルフード、人気店の話題メニューまで、全国の名店が随時入れ替わりながら登場し、エクストリーム盆踊りやトークショーなどエンターテイメントとグルメが融合した大人気イベントとなっています。

いよいよ明日10月13日（月）に終了してしまいますが、この2日間もイベント盛りだくさん！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

▲以前筆者が訪れた際は、美味しい焼きそばとビールをいただきました！

10月12日(日)のイベント

◆12:00〜12:30

大阪グルメEXPO2025 MATSURI LIVE

出演者：祇園



◆17:30〜18:30

フィナーレ前夜！秋のUTAGEカラオケNIGHT

出演者：kento fukaya、藤崎マーケット、cacao、20世紀しげ、爛々萌々

◆18:45-19:30

第4回吉本新喜劇盆踊り

出演者：吉田裕、松浦真也、森田まりこ、小寺真理／DJ：SNOBつね

◆19:45〜20:15

大阪グルメEXPO2025 MATSURI LIVE

出演者：森田まりこ、小寺真理

◆20:15〜22:00

大阪音楽酒場《Reggaeナイト》

出演者：DJ SNOBつね

10月13日(月・祝)のイベント

◆12:00〜12:30

MATSURI LIVE

出演者：マヂカルラブリー、ガクテンソク

◆17:00〜17:45

エクストリーム盆踊り最終章〜せや！俺たちは最後まで踊り続けなあかんねん盆踊り〜

出演者：トミーズ健、スマイル、アキナ、カベポスター、ダブルヒガシ、ドーナツ・ピーナツ／盛り上げ隊：オーサカクレオパトラ、タレンチ、ファンファーレと熱狂／DJ：SNOBつね

◆18:00〜18:30

MATSURI LIVE

出演者：スマイル、アキナ、カベポスター、ダブルヒガシ、ドーナツ・ピーナツ

◆19:00〜20:00

大阪音楽酒場《第一部》

出演者：DJ Shark

◆20:15〜22:00

大阪音楽酒場《第二部》

出演者：DJ レイチェル（吉本新喜劇）※ スペシャルゲストあり

https://osaka-gourmet-expo.com/news/detail/100