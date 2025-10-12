【キングセイコー×PEANUTS】スヌーピーが王冠を被る♡国内限定モデル

1950年の誕生から75周年を迎える『PEANUTS』と、半世紀を経て再び輝きを放つ＜キングセイコー＞VANACが夢のコラボレーション。

11月8日（土）より、国内限定150本で登場する特別なウオッチは、「ジョー・クール」姿のスヌーピーとウッドストックが描かれた遊び心あふれる一本。伝統のクラフトマンシップと愛らしさが融合したこの時計は、上質さと可愛らしさを両立する“大人の遊び心”を纏った名品。

「ジョー・クール」スヌーピーが主役の特別デザイン



今回のコラボモデル「キングセイコー VANAC PEANUTS 75周年記念限定モデル」は、スヌーピーが大学生に扮した“ジョー・クール”として登場。

王冠を被った姿が＜キングセイコー＞の名にふさわしい存在感を放ちます。ダイヤルには新聞紙の質感を思わせる繊細な水平パターンを採用し、VANACらしい多面形状のケースと鮮やかなカラーリングが際立ちます。

裏ぶたには「IT JUST FITS..（王冠は僕にぴったりだ）」の台詞とともにスヌーピー＆ウッドストックを多色印刷で表現。

どこから見ても愛らしく、アートのように仕上げられた一本です。

高精度ムーブメントと特別な仕様が融合



ムーブメントには、セイコーが2025年に新開発したメカニカルムーブメント「キャリバー8L45」を搭載。約72時間のパワーリザーブを誇り、日差＋10秒～－5秒という高精度を実現しています。

さらに、裏ぶたにはシュルツ氏の筆致を再現した「LIMITED EDITION」とシリアルナンバーを刻印。

PEANUTS 75周年記念ロゴが入ったボックスも特別仕様で、贈り物にもぴったりです。国内限定150本、税込495,000円という希少価値の高いアイテムは、コレクター心をくすぐります。

しあわせを刻む、時を超える名品



スヌーピーが語りかける“しあわせ”と、キングセイコーが刻む“時”が出会った今回のコラボレーション。日々を共にする時計としてはもちろん、自分を励ますお守りのような存在にもなる一本です。

洗練されたデザインと物語性が融合したこの限定モデルで、日常に小さなときめきを添えてみてはいかがでしょうか。時間を重ねるほどに深まる魅力を、ぜひその手で感じて。