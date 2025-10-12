刑事役が似合う「女性俳優」ランキング！ 2位「沢口靖子」を抑えて1位に選ばれたのは？【2025年調査】
All About ニュース編集部は9月11日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「刑事ドラマ」に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「刑事役が似合う女性俳優ランキング」を発表します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、沢口靖子さん。
1984年に映画『刑事物語3 潮騒の詩』でデビューし、翌年の連続テレビ小説『澪つくし』（NHK総合）で国民的な人気を得た沢口靖子さん。以降、数々の刑事・検事ドラマに出演してきました。特に代表作は、1999年から出演するドラマ『科捜研の女』（テレビ朝日系）。冷静沈着ながら真相を追い求める榊マリコ役は、シリーズ25年目を迎えた今も高い支持を集めています。
さらに、10月6日スタートのドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）でも主演を務める予定で、刑事役が似合う俳優として今なお第一線で活躍しています。
回答者からは「科捜研が良く似合ってる（素晴らしい演技の意）」（40代男性／東京都）、「知的で冷静な判断力を感じるから」（30代女性／新潟県）、「科捜研はもう、沢口さんの生活の一部なのでは？と思います」（50代女性／兵庫県）、「落ち着いていてカッコイイ演技が上手だから」（20代女性／栃木県）などの声が上がりました。
1位には、天海祐希さんが選ばれました。
天海祐希さんは、宝塚歌劇団で月組トップスターとして人気を博し、1995年の退団後は俳優としてドラマ・映画で幅広く活躍しています。知的で堂々とした存在感から、刑事役も数多く演じてきました。
中でも人気だったのが、ドラマ『BOSS』シリーズ（フジテレビ系）。チームを率いる刑事・大澤絵里子役をコミカルかつスマートに演じ、大ヒットとなりました。また、『離婚弁護士』（フジテレビ系）や『緊急取調室』（テレビ朝日系）などでも強い女性像を体現し、女性刑事役が似合う俳優として高い評価を得ています。
回答者からは「カッコいい役が合っています」（40代女性／東京都）、「強い女性というイメージがピッタリだから」（20代女性／東京都）、「強いリーダーシップ力が良かったから」（40代男性／茨城県）、「凛とした女性を演じたら天海さんが一番だと思う」（60代女性／千葉県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：沢口靖子（科捜研の女）／67票
2位に選ばれたのは、沢口靖子さん。
1984年に映画『刑事物語3 潮騒の詩』でデビューし、翌年の連続テレビ小説『澪つくし』（NHK総合）で国民的な人気を得た沢口靖子さん。以降、数々の刑事・検事ドラマに出演してきました。特に代表作は、1999年から出演するドラマ『科捜研の女』（テレビ朝日系）。冷静沈着ながら真相を追い求める榊マリコ役は、シリーズ25年目を迎えた今も高い支持を集めています。
回答者からは「科捜研が良く似合ってる（素晴らしい演技の意）」（40代男性／東京都）、「知的で冷静な判断力を感じるから」（30代女性／新潟県）、「科捜研はもう、沢口さんの生活の一部なのでは？と思います」（50代女性／兵庫県）、「落ち着いていてカッコイイ演技が上手だから」（20代女性／栃木県）などの声が上がりました。
1位：天海祐希（BOSSシリーズ）／124票
1位には、天海祐希さんが選ばれました。
天海祐希さんは、宝塚歌劇団で月組トップスターとして人気を博し、1995年の退団後は俳優としてドラマ・映画で幅広く活躍しています。知的で堂々とした存在感から、刑事役も数多く演じてきました。
中でも人気だったのが、ドラマ『BOSS』シリーズ（フジテレビ系）。チームを率いる刑事・大澤絵里子役をコミカルかつスマートに演じ、大ヒットとなりました。また、『離婚弁護士』（フジテレビ系）や『緊急取調室』（テレビ朝日系）などでも強い女性像を体現し、女性刑事役が似合う俳優として高い評価を得ています。
回答者からは「カッコいい役が合っています」（40代女性／東京都）、「強い女性というイメージがピッタリだから」（20代女性／東京都）、「強いリーダーシップ力が良かったから」（40代男性／茨城県）、「凛とした女性を演じたら天海さんが一番だと思う」（60代女性／千葉県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)