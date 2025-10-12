別メニュー調整が続いた前田大然が「怪我のため」日本代表を離脱。ブラジル戦は欠場に、追加招集はなし
日本サッカー協会（JFA）は10月12日、日本代表のFW前田大然が、怪我のためにチームを離脱すると発表した。
森保ジャパンは14日に東京スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025で、ブラジル代表と対戦する。
この試合に臨むメンバーとして招集されていた前田だったが、怪我によりチームを離れることに。なお、背番号11はここまで左足の張りで別メニュー調整が続いていており、10日のパラグアイ戦（２−２）はベンチ入りも最後まで出場はなかった。
JFAは離脱の理由を「怪我のため」と説明。なお、前田の離脱に伴う選手の追加招集はないことも併せて発表された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
