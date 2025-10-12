ブラジル戦前に日本代表離脱が発表された前田。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　日本サッカー協会（JFA）は10月12日、日本代表のFW前田大然が、怪我のためにチームを離脱すると発表した。

　森保ジャパンは14日に東京スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025で、ブラジル代表と対戦する。
 
　この試合に臨むメンバーとして招集されていた前田だったが、怪我によりチームを離れることに。なお、背番号11はここまで左足の張りで別メニュー調整が続いていており、10日のパラグアイ戦（２−２）はベンチ入りも最後まで出場はなかった。

　JFAは離脱の理由を「怪我のため」と説明。なお、前田の離脱に伴う選手の追加招集はないことも併せて発表された。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

