「マジでエグすぎ」「思いっきりズドン最高」スペイン28歳レフティの弾丸FK弾に脚光「ソシエダでも決めてよ」のリクエストも
破格のショットをぶち込んだ。
スペイン代表は現地10月11日、北中米ワールドカップの欧州予選でジョージアとホームで対戦し、２−０で快勝した。
24分にピノの得点で幸先良く先制。１点リードで迎えた後半、64分に貴重な追加点が生まれる。
スコアラーはオジャルサバル。ペナルティアーク内のFK。自慢の左足をコンパクトに振り抜く。放たれたボールはゴールへ一直線。強烈かつ鋭い弾道の一撃で豪快にネットを揺さぶった。
試合を中継したDAZNの公式Xが「絶対に止められないフリーキック！」と題して、28歳レフティの衝撃弾を公開すると、以下のような声があがった。
「あのFKはマジでエグすぎ」
「そんなん打てるの?!」
「まさに弾丸シュート！」
「思いっきりズドンていうフリーキック最高！」
「代表での主力感が半端ない」
「代表では無双してるイメージあるw」
「こんなのソシエダでも決めてよ」
鮮やかなゴールに本人も満足げだ。UEFA（欧州サッカー連盟）の公式サイトによれば、オジャルサバルは「本当に興奮したね。これでほぼ勝利が確定した」とコメント。スペインのポゼッション率は80％以上で、「最初から最後まで試合を支配していた」と内容にも手応えを感じたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オジャルサバルの「絶対に止められないフリーキック！」
