お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が11日に放送された日本テレビ系「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」（土曜後11・30）に出演。「ゲッツ」でおなじみのお笑いタレント・ダンディ坂野（58）とのエピソードを披露した。

この日は、ゲストにタレント・ぺえが登場。テレビでその姿を見る機会が少なくなった理由を、日村が「“ぺえってなんなんだろう？”って思ったのかな」と考察する一幕があった。

「今ので思い出した」と続けて、ダンディと行った「25年くらい前の営業」の話題を切り出した日村。「デビュー当時なんて“ゲッツ”とか言っても（場の雰囲気は）シーン…だった」とするも「ゲッツ」の流行で「ダンディくんが“ゲッツ”って言ったら、ドカーンってウケるわけ。まるで一夜にして魔法がかけられてるかのよう」と振り返った。

「そのダンディが帰りのバスで“ゲッツってなんなんだろうな？”って言った」と回顧して「それがおかしくて、すげえなと思って」と爆笑。「『世にも奇妙な物語』みたいなもんなのよ。あるときスターになって…みたいな」と説明していた。