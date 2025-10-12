◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ブルワーズが、勝てばドジャースとのリーグ優勝決定シリーズに進めるカブスとの地区シリーズ第５戦の大一番で、１点リードの２回に最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）の“怪物新人右腕”ミジオロウスキー投手を投入したが、先頭の４番・鈴木誠也外野手にこの回最速となる１０１・４マイル（約１６３・２キロ）の直球を右翼席に運ばれ、痛恨の同点ソロを許した。

チームは、両軍無得点の初回に３番コントレラスの豪快左中間ソロで先制し、本拠地が総立ちとなって大熱狂。だが２番手ミジオロウスキーが被弾すると一転、悲鳴に包まれた。

ミジオロウスキーは、６日（同７日）の第２戦で３回からリリーフ登板。ポストシーズン初マウンドで３イニングを１安打無失点４Ｋと好投し、初勝利を挙げた。この試合では５７球のうち１２球が１０２マイル（約１６４・２キロ）を超えて、球速の公式計測が開始された０８年以降では１試合最多の記録だった。

この試合の勝者が、１３日（同１４日）に初戦を迎えるドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズに進出する。