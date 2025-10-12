µð¿Í¤Ï¡Ö£±¿Í¤ËÉé¤±¤¿¡×¾å¸¶¹À¼£»á¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤Î£´°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ë»ä¸«¡Ä¡Ö¥µ¥ó¥â¥Ë¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢¥×¥íÌîµå¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£Ã£ÓÂè£±Àï¤Ï£Ä£å£Î£Á¤¬£¶¡½£²¤Ç¾¡Íø¡£º£µ¨£±£±¾¡¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯¤Îµð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬£²²ó¤ËÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¡¢£³²ó¤Ë¤âÅû¹á¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤Î£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤Î£¶²ó¤ËºÆ¤ÓÅû¹á¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£²È¯¤ò´Þ¤à£´°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¤ÎÅû¹á¡£¤³¤ì¤ËÈÖÁÈ¤´°Õ¸«ÈÖ¤Çµð¿Í¤ä£Í£Ì£Â¤Ç³èÌö¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÅû¹á¤¬¡Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡££´°ÂÂÇ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï£²°ÂÂÇ¤Ç¤¹¡££±¿Í¤Ç£´°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï£²ÅÀ¤·¤«¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££±¿Í¤ËÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£