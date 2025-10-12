¿¹ºéÃÒÈþ¡¡Âè2»Ò¡¦Ä¹½÷¤Î¤ªµÜ»²¤êÊó¹ð¡ÖÉ×¤Î¤ª»Å»ö¤â¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡¡É×¤ÏÀ¾Éð¡¦Ê¿¾Â
¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ºéÃÒÈþ¡Ê33¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè2»ÒÄ¹½÷¤Î¤ªµÜ»²¤ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡8·î16Æü¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹ºé¡£¡Ö¤ª³°¤Ë¤¤¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×¤Î¤ª»Å»ö¤â¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªµÜ»²¤ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹½÷¤Î¤ªµÜ»²¤ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤â¤Ê¤¯¡¡¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Ç¤ÏÉ½¾ð¤â¤É¤ó¤É¤óË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¡Ø¤Ë¤³¡Á¤Ã¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¡¤½¤Î´é¤¬ËÜÅö¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È°¦¤é¤·¤µ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯¤Ç¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¥Þ¥Þ¤â°ì½ï¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤â¡Ö#¤ªµÜ»²¤ê¡×¡Ö#¤ªµÜ»²¤ê¥Õ¥©¥È¡×¡Ö#À¸¸å4¥ö·î¡×¡Ö#ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ëÀ¸³è¡×¡Ö#Å·»È¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¿¹ºé¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖOS¡ùU¡×¤ò·Ð¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2018Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¡£24Ç¯1·î1Æü¤Ë¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤ÎÊ¿¾ÂæÆÂÀÆâÌî¼ê¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Æ±9·î¤Ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤È¥°¥é¥É¥ë°úÂà¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£