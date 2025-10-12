東京都に住む細谷克子さん（７８）は、パプアニューギニアやインドネシアの海に潜り、ホヤやウミウシといった小さな生き物を中心に撮影する水中写真家だ。

ダイビング専用船に乗り、１年の３分の１を海外で過ごす。

デビューは遅い。大学院を卒業後、子育てと税理士としての仕事に打ち込む日々で、海に潜るようになったのは６０歳を過ぎてから。ハワイに住む身内を何度も訪ねるうちに、自然と目の前の海に関心を持った。まずはライセンスを取得せねばと、現地のダイビングショップに行くと、こう告げられた。「診断書を持ってきてください」

実は、ダイビングを始めるのに年齢制限はないが、６０歳以上の場合、スクールやショップによっては、健康状態に問題がないことを示す書類を求められることがある。還暦を過ぎたとはいえ、いたって元気。かかりつけ医から「健康状態ＯＫ」と太鼓判を押してもらい、無事にライセンスもゲットした。

大学時代の友人に話すと、「よし、体力があるうちに遠いところから攻めよう」と誘われ、いざオーストラリアの世界遺産・グレートバリアリーフへ。「イルカがいる！」「サメだ、襲ってこないかな……」。何もかもが刺激的。こうして海の世界のとりこになっていく。

インドネシアで運命的な出会い

海に潜り始めた頃、細谷さんはマンタやサメのような大物ばかりを狙っていたが、約１３年前にインドネシアの海で運命的な出会いを果たす。

被写体は自然界を放浪する生き物ゆえ、そもそも会えるかどうかは、海況や運次第。いつも通りマンタに狙いを定めて海底で待ち構えていると、岩に隠れている小さな生き物がふと目に入った。「何これ！」。ホヤだった。なんて美しいのだろう。大きさは約３センチ。青く透き通り、網の目のような模様。興奮して息が荒くなり、潜ってわずか１０分で、タンクの空気を半分ほど消費してしまった。

実は、ほとんどのホヤは肉眼で見ると、ほぼ無色透明。ただし、ストロボを適切な角度で当てると、光が周囲のサンゴや海綿動物に反射して色の影響を受け、ピンクや黄、青など色鮮やかに映ることがあるのだそう。

単に美しいだけではない。稲穂のように連なって成長するものもあれば、ブロッコリーのような個性的な形をしたものなど、その特徴や生態もさまざま。水中写真の脇役と思われがちだが、知れば知るほど奥深い。時に魔法のような姿を見せるホヤの魅力に気付いてしまった。そう、これが「ホヤマジック」なのだ。

食べるのは苦手

モルディブやインドネシアなど、世界中の海に潜っている細谷さんが愛してやまないホヤ。ひと口にホヤといっても、その種類は３０００以上もあるとされる。一般的に知られるのは、食用の「マボヤ」だろう。全体が赤みがかり、イボのような突起が特徴で、主に東北地方で食されている。クセのある珍味だが、やはり、食べるのも好きなのだろうか。「いえいえ、実は苦手です」

あるとき、行きつけの東京・下北沢の居酒屋で、店主からホヤの酢の物をサービスされた。「（写真を）撮ってるなら、食べてってよ」。思い切って口に運んだが、２口でギブアップ。実は、３０年ほど前にも食べた記憶はある。流通が進化した今は鮮度が良く、臭みやえぐみもないけれど…。どうしても口には合わなかった。

「マボヤがホヤを代表するように思われちゃう！ 『ホヤフリーク』の私としては、それが悲しい」。確かに、生物学的には同じジャンルではあるが、普段撮影する色鮮やかに映るホヤとはだいぶ雰囲気が違う。食べられるホヤだけじゃない。世界には、宝石のように輝く美しいホヤがいることも、皆さん、ぜひ知ってください――。

３冊の写真集、タイトルは「海の宝石」

「美しい海の生き物を多くの人に見てもらいたい」。細谷さんが、初めての写真展を開いたのは２０１４年５月のこと。

フィリピンやインドネシアなどで撮った写真を約５０点、東京・新宿のギャラリーで１週間ほど展示した。お気に入りのホヤやウミウシといった小さな生き物が中心だ。

「海の中ってこんなきれいなんですか！」「三脚のない水中で、どうやってブレずに撮っているの？」。訪れた人たちの驚きや興奮の声。こうした反応は、カメラマンにとって何物にも代えがたい喜びだ。「手を取ってハグしたくなるほどうれしかった」

この頃、海での撮影を始めてまだ５年ほど。技術は未熟だけれど、被写体と出会ったときの高揚感が伝わる作品という意味では、きっと誰にも負けていない。自分がきれいと思った海の世界を写真で共有し、感動を伝えられたことに大きな手応えを感じていた。

これまで、写真展で飾った作品などを集めた写真集も３度発売した。いずれのタイトルにも「海の宝石」という言葉が入っている。世界に広がる海には、宝石のように輝く生き物たちがまだまだたくさん眠っている。「自分で手繰り寄せてみたいし、それをまた誰かに見てもらいたいですね」

夢はインドネシアでの写真展

「潜るときはこれね！」。細谷さんが取り出したのは、鮮やかなピンク色のウェットスーツ。胸元に大きなハートマークがあしらわれたド派手な装いだ。そして、合計約３０キロ・グラムにもなる浮力調整装置やカメラなどの機材を抱えて、いざ海底へ――。

年齢をものともせず、世界の海を巡ってホヤなどの小さな生き物を撮影する細谷さんが、これまでに最も訪れたのはインドネシアだ。同国は海洋生物が豊富で、魅力的なダイビングスポットが多い。ただ、現地では、ごく一部のインドネシア人が観光業としてダイビングのガイドをすることはあっても、趣味で楽しむ人はほとんどいないのだそう。

今の夢はインドネシアで写真展を開くこと。感動を与えてくれたこの国への恩返しの意味もある。実はもう、来年秋の開催に向けた調整も始まっている。「すてきな海と生き物がいることをインドネシアの人は誇りに思ってほしい。みんなで一緒に潜れたら、もっとすてきでしょう？」。そんな思いを胸に、きょうもシャッターを切る。（高田結奈）