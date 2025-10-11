東京・南麻布のdesignshop azabuが、日本を代表するインテリアデザイナーの内田繁と世界的建築家アルド・ロッシ（Aldo Rossi）がデザインしたプロダクトと、両者が手掛けたデザイナーズホテル「ホテル イル・パラッツォ」をフォーカスした展覧会「内田繁とアルド・ロッシのプロダクト展」を開催する。期間は10月15日から12月14日まで。

ホテル イル・パラッツォは、日本初のデザイナーズホテルとして1989年に福岡県福岡市に開業。建築をロッシが、インテリアとアートディレクションを内田が手掛けたことで知られる。同プロジェクトには、倉俣史朗やエットレ・ソットサス（Ettore Sottsass）、ガエタノ・ペシェ（Gaetano Pesce）、田中一光ら国内外の一流デザイナーたちも参加し、国際的に注目を集めた。

同展では、同プロジェクトを通じて交流を深めたロッシと内田それぞれのプロダクトに着目。ロッシが「アレッシィ（ALESSI）」と製作した、建築的思考によってデザインされたキッチンウェアなどを展示し、ホテル イル・パラッツォにも通じるロッシ独自の美学や哲学を探るとともに、ホテル イル・パラッツォの建築とインテリアデザインの共通イメージからさまざまな作品を紹介することで、異なる分野を横断して通じ合った2人の創造的関係性に光を当てるという。

会場では、2024年に復刻されたホールクロック「Dear Vera II」に続き、新たに復刻が決まった「Dear Vera I」を50台限定シリアルナンバー入りで販売。会場先着順で好きな番号を選ぶことができる。このほか、ホテル イル・パラッツォで使用されている内田繁によるフロアランプ「ウォーボ（Lʼ uovo）」の復刻を目的としたクラウドファンディングを実施する。

◾️内田繁とアルド・ロッシのプロダクト展ーホテル イル・パラッツォとアレッシ

期間：2025年10月15日（水）〜12月14日（日）

会場：designshop azabu

所在地：東京都港区南麻布2-1-17 白ビル 1階

営業時間：平日 11:00〜19:00、土・祝 11:00〜17:00 ※日曜休廊

入場料：無料

