「人質広場」に集まり人質の帰還を待つ人たち＝１１日、イスラエル・テルアビブ/Kara Fox/CNN

テルアビブ（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区に拘束されているロム・ブラスラフスキーさん（２１）の父親、オフィール・ブラスラフスキーさんは、２年ぶりに笑顔を見せていた。

ブラスラフスキーさんにとって、これは劇的な変化だ。パレスチナ・イスラム聖戦（ＰＩＪ）が公開した映像で、やつれて涙を流すロムさんの姿を見た８月には精神的に落ち込んだという。

「キスと抱擁、息子のにおいのことを考えている」とブラスラフスキーさんは１１日、７００日以上にわたって人質解放を求める集会が続くテルアビブの「人質広場」を見つめながら語った。「頭の中はさまざまな思いでいっぱいだ」としつつ、再会だけを心待ちにしていると強調した。

ブラスラフスキーさんを含む群衆の多くは、週末が終わるのを待ちきれない。イスラエルとイスラム組織ハマスの間で合意された停戦計画の第１段階のもと、４８人の人質が１３日正午までに解放される見通しだ。人質のうち２０人は生存しているとみられている。

集会では、米国のトランプ大統領への感謝と称賛があふれていた。広場には米国旗やトランプ氏の肖像が掲げられていた。

トランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相を説得し、停戦合意の第１段階を受け入れさせたとされる。人質の家族の多くはネタニヤフ首相について、戦闘の長期化やハマス奇襲に関する責任の回避、人質解放交渉の妨害などをめぐり非難してきた。

ブラスラフスキーさんは政治に関心がなく、ただ平和を願っている。停戦案の第２段階では、ハマスの武装解除や統治、イスラエル軍のガザからの完全撤退など多くの課題が残るが、それでも前向きだ。「いま起きているすべてのことを経て、これからは良くなる、少しは楽になると信じている」

こうした楽観的な気持ちは、まるで友人同士の再会のような雰囲気に包まれた群衆の中でも共有されていた。自家製のクッキーが「喜びの味」と書かれたプラカードとともに配られていた。

大人たちの間を子どもたちが歩き回り、ポケットから取り出した菓子を分け合う。見知らぬ人々が友人となり、友人が家族のような存在になっていく。怒りや絶望、無力感を抱いてきた人々が、ようやく喜びを感じることができるようになっていた。

ブラスラフスキーさんは群衆の中を歩きながら、ハマスの拘束下で息子が死亡したミカエル・イルズさんと抱き合った。イルズさんは即興のスピーチで、息子が誘拐された音楽祭から送ってきた最後のメッセージを紹介した後、次々と握手を求められ、見知らぬ人々の抱擁を受けていた。

そこには、息子の遺体を待つ父親と、息子の抱擁を待つ父親という、悲しみと喜びが交錯するイスラエル特有の矛盾した瞬間が存在していた。

ネタニヤフ首相は１０日、公の場で初めて、ガザに拘束されている死亡した人質全員の遺体が戻るとは限らないと示唆した。イスラエル政府はすでに数カ月前から、ハマスが２８人全員の遺体の所在を把握していない、あるいは回収・返還が不可能な場合があることを認識していた。