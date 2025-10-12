『ファンタジア』の世界をお部屋に！ベルメゾン ディズニー「音楽付き・光が揺らめくブック型ライト」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ファンタジア』の85周年を記念したつくられた、ディズニーデザイン「音楽付き・光が揺らめくブック型ライト」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「音楽付き・光が揺らめくブック型ライト」ファンタジア
価格：15,900円（税込）
サイズ：幅約35、奥行約5.5、高さ約24.5cm
製品重量：約630g（本体のみ）
主材：ポリエステル、MDF、ABS樹脂
付属品：ネジ1本
単三乾電池3本使用（別売り）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
※取り付け具（引掛ねじ・フック・押しピン等）は付属していません
ディズニー映画の傑作『ファンタジア』の85周年を記念してデザインされたブック型ライト。
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップオリジナルの数量限定アイテムです！
洋書をイメージした存在感のあるブック型卓上ライトで、光と音楽で『ファンタジア』の世界が楽しめます。
飾り物としてもインテリア性が高くインパクト大☆
スイッチを入れると柄の部分が灯り、揺らめくように光が点滅。
さらにタッチすると『ファンタジア』で使われた楽曲がオルゴールで流れます◎
また劇中に登場する、魔法使いの弟子に扮した「ミッキーマウス」の名シーンのアートもたくさん描かれています。
『ファンタジア』の大きなロゴも素敵！
そして、卓上のほか、壁掛けも可能。
絵画のように壁に飾ることができます☆
スイッチは裏面に。
単三乾電池3本を使用します。
リビングに寝室、どこに飾ってもオシャレに映えそう！
『ファンタジア』の85周年を記念したつくられた、ディズニーデザイン「音楽付き・光が揺らめくブック型ライト」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
