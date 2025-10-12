ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ファンタジア』の85周年を記念したつくられた、ディズニーデザイン「音楽付き・光が揺らめくブック型ライト」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「音楽付き・光が揺らめくブック型ライト」ファンタジア

© Disney

価格：15,900円（税込）

サイズ：幅約35、奥行約5.5、高さ約24.5cm

製品重量：約630g（本体のみ）

主材：ポリエステル、MDF、ABS樹脂

付属品：ネジ1本

単三乾電池3本使用（別売り）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※取り付け具（引掛ねじ・フック・押しピン等）は付属していません

ディズニー映画の傑作『ファンタジア』の85周年を記念してデザインされたブック型ライト。

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップオリジナルの数量限定アイテムです！

© Disney

洋書をイメージした存在感のあるブック型卓上ライトで、光と音楽で『ファンタジア』の世界が楽しめます。

飾り物としてもインテリア性が高くインパクト大☆

© Disney

スイッチを入れると柄の部分が灯り、揺らめくように光が点滅。

さらにタッチすると『ファンタジア』で使われた楽曲がオルゴールで流れます◎

© Disney

また劇中に登場する、魔法使いの弟子に扮した「ミッキーマウス」の名シーンのアートもたくさん描かれています。

『ファンタジア』の大きなロゴも素敵！

© Disney

そして、卓上のほか、壁掛けも可能。

絵画のように壁に飾ることができます☆

© Disney

スイッチは裏面に。

単三乾電池3本を使用します。

リビングに寝室、どこに飾ってもオシャレに映えそう！

『ファンタジア』の85周年を記念したつくられた、ディズニーデザイン「音楽付き・光が揺らめくブック型ライト」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

