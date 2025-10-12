◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、３試合ぶりとなる本塁打を放った。１点を追う２回先頭の１打席目に最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）の怪物新人右腕・ミジオロウスキーから同点ソロを放った。

敵地で試合をすぐに振り出しに戻した。１回裏に先発したポメランツがコントレラスに先取点となるソロを被弾。１点を追いかけて２回先頭で打席に立った誠也は、２回から登板したミジオロウスキーの２球目、１０１・４マイル（約１６３・２キロ）を右中間席に運んだ。敵地ながら本拠地まで約１２０キロと近いことからカブスファンも詰めかけており、大きな歓声を浴びてガッツポーズを作った。

大一番でアーチを描いた。ブルワーズに５ゲーム差及ばず地区優勝を譲ったカブスだが、ワイルドカードでポストシーズンに駒を進めると、本拠地でのパドレスとのワイルドカードシリーズで１勝１敗の第３戦を３―１で制して突破。地区シリーズは敵地で２連敗して追い込まれたが、本拠地で２連勝して巻き返し、逆王手をかけて勝負の行方はこの日の第５戦に持ち越された。

誠也の本塁打は６日（同７日）の地区シリーズ第２戦以来、３試合ぶりでポストシーズンでは３号。日本人選手で地区シリーズまでに３本塁打を放つのは、松井秀喜（ヤンキース）、大谷翔平（ドジャース）ですらなしえなかった最多記録だ。今季はレギュラーシーズンで米４年目の自己最多となる３２本塁打。日本人右打者としては初めて３０発を放ち、松井秀喜が０４年に記録した３１発を抜いて、大谷に次ぐ日本人２位の記録となった。日本人メジャーリーガーの歴史に名を刻むスラッガーが、負ければ今季終了の大舞台でも本塁打を放って見せた。

この試合で勝てば地区シリーズ突破が決まり、負ければ今季終了となるカブス。ナ・リーグリーグ優勝決定シリーズにはすでに大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）の所属するドジャースが進出を決めている。