セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.1」と「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.2」を紹介します！

セガプライズ「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.1、Vol.2」

登場時期：2025年10月10日より順次

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全8種

【Vol.1】ジャファー、アースラ、トレメイン夫人、スカー

【Vol.2】イアーゴ、フロットサム&ジェットサム、ルシファー、エド

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、「ディズニーヴィランズ」たちをデザインしたマスコットが登場。

”みにわるズ”は、コロンと愛らしいフォルムで、キュートにデフォルメされたマスコットシリーズです☆

Vol.1とVol.2各4種類ずつの登場で、それぞれのアソートとペアになるキャラクターがラインナップされます。

ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.1

「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.1」は「ジャファー」「アースラ」「トレメイン夫人」、「スカー」の全4種類。

細やかなタッチでデザインされたディズニーヴィランズたちの表情もポイントです。

ジャファー

『アラジン』のディズニーヴィランズ「ジャファー」のマスコット。

特徴的な帽子やコスチュームのデザインも忠実に再現されています！

アースラ

『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」のマスコット。

トレードマークでもあるヘアスタイルがインパクトたっぷり☆

トレメイン夫人

『シンデレラ』のディズニーヴィランズ「トレメイン夫人」のマスコット。

釣り上がった目元や、片方の口角だけ上がった口元なども迫力満点です！

スカー

『ライオン・キング』のディズニーヴィランズ「スカー」のマスコット。

しっかりと表現された左目の傷や、ちょこんとお座りした姿も印象的です！

「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.2」

「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.2」は、「イアーゴ」「フロットサム&ジェットサム」「ルシファー」「エド」の4種類がラインナップ。

外出先でぬい撮りも楽しめる、手のひらサイズのマスコットです。

イアーゴ

『アラジン』に登場する「イアーゴ」のマスコット。

邪悪な右大臣「ジャファー」の手下のオウムで、頭にぴょこんと立っている3本の毛がポイントです☆

フロットサム&ジェットサム

『リトル・マーメイド』に登場する「フロットサム&ジェットサム」のマスコット。

「アースラ」の手下のウツボで、いつも一緒の「フロットサム」と「ジェットサム」は、くりっとした丸い目が印象的です。

ルシファー

『シンデレラ』に登場する「ルシファー」のマスコット。

どっしりと座った姿が印象的で、「トレメイン夫人」とペアで飾ればより雰囲気も出てかわいさ満点！

エド

『ライオン・キング』に登場する「エド」のマスコット。

鋭く尖った歯や、口から出ている長い舌、切れた耳も丁寧なタッチで表現されています。

持ち歩きしやすいサイズ感も魅力的な、デフォルメされた「ディズニーヴィランズ」たちのマスコット。

セガプライズの「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.1、Vol.2」は、2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

