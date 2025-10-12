かわいくデフォルメされたマスコット全8種！セガプライズ「ディズニーヴィランズ みにわるズ」
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場☆
今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.1」と「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.2」を紹介します！
セガプライズ「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.1、Vol.2」
登場時期：2025年10月10日より順次
サイズ：全長約6×5×10cm
種類：全8種
【Vol.1】ジャファー、アースラ、トレメイン夫人、スカー
【Vol.2】イアーゴ、フロットサム&ジェットサム、ルシファー、エド
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、「ディズニーヴィランズ」たちをデザインしたマスコットが登場。
”みにわるズ”は、コロンと愛らしいフォルムで、キュートにデフォルメされたマスコットシリーズです☆
Vol.1とVol.2各4種類ずつの登場で、それぞれのアソートとペアになるキャラクターがラインナップされます。
ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.1
「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.1」は「ジャファー」「アースラ」「トレメイン夫人」、「スカー」の全4種類。
細やかなタッチでデザインされたディズニーヴィランズたちの表情もポイントです。
ジャファー
『アラジン』のディズニーヴィランズ「ジャファー」のマスコット。
特徴的な帽子やコスチュームのデザインも忠実に再現されています！
アースラ
『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」のマスコット。
トレードマークでもあるヘアスタイルがインパクトたっぷり☆
トレメイン夫人
『シンデレラ』のディズニーヴィランズ「トレメイン夫人」のマスコット。
釣り上がった目元や、片方の口角だけ上がった口元なども迫力満点です！
スカー
『ライオン・キング』のディズニーヴィランズ「スカー」のマスコット。
しっかりと表現された左目の傷や、ちょこんとお座りした姿も印象的です！
「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.2」
「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.2」は、「イアーゴ」「フロットサム&ジェットサム」「ルシファー」「エド」の4種類がラインナップ。
外出先でぬい撮りも楽しめる、手のひらサイズのマスコットです。
イアーゴ
『アラジン』に登場する「イアーゴ」のマスコット。
邪悪な右大臣「ジャファー」の手下のオウムで、頭にぴょこんと立っている3本の毛がポイントです☆
フロットサム&ジェットサム
『リトル・マーメイド』に登場する「フロットサム&ジェットサム」のマスコット。
「アースラ」の手下のウツボで、いつも一緒の「フロットサム」と「ジェットサム」は、くりっとした丸い目が印象的です。
ルシファー
『シンデレラ』に登場する「ルシファー」のマスコット。
どっしりと座った姿が印象的で、「トレメイン夫人」とペアで飾ればより雰囲気も出てかわいさ満点！
エド
『ライオン・キング』に登場する「エド」のマスコット。
鋭く尖った歯や、口から出ている長い舌、切れた耳も丁寧なタッチで表現されています。
持ち歩きしやすいサイズ感も魅力的な、デフォルメされた「ディズニーヴィランズ」たちのマスコット。
セガプライズの「ディズニーヴィランズ みにわるズ マスコットVol.1、Vol.2」は、2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post かわいくデフォルメされたマスコット全8種！セガプライズ「ディズニーヴィランズ みにわるズ」 appeared first on Dtimes.