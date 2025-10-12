軽井沢に行ったら立ち寄りたいショコラトリー。かわいい動物型チョコ「カカオチャーム」お土産やプチギフトに◎
旅行先で素敵なお店を見つけると、心が躍りますよね。
長野・軽井沢のチョコレートとラスクのお店「Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー」には、3店舗目となる『軽井沢駅前工房』がグランドオープン。
オープンに合わせ、かわいい動物型のチョコレート「Cacao Charm（カカオチャーム）」がお目見えしましたよ。
軽井沢に行くなら要チェックなショコラトリー
「Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー」は、軽井沢に3店舗を展開するカラフルでかわいいチョコレートとラスクのお店です。
7月に一部がオープンした『軽井沢駅前工房』は軽井沢駅から一番近いお店で、この秋、併設のチョコレート専用の工場も誕生。
ガラス越しに製造工程が見学できるそうですよ。
動物の形がかわいい新作チョコ「カカオチャーム」
『軽井沢駅前工房』のグランドオープンに合わせてお目見えした「カカオチャーム」は、軽井沢の四季と森の動物たちをモチーフにした、小さくてかわいい型抜きチョコレートです。
フレーバーは全9種類。口に入れた瞬間、ほどける甘さと、ふわりと感じる穏やかな味わいが楽しめます。
ふくろう、うさぎ、くまをかたどったカラフルなチョコレートは、併設の工房でひと粒ひと粒丁寧に作られるのだとか。
パッケージもかわいいからギフトやお土産に◎
ミルク、ホワイト、ダーク
いちご、アールグレイ、マスカット
抹茶、栗、柚子
「カカオチャーム」は、1つの包みに3つのフレーバーが入っているので、みんなに配るお土産やプチギフトに◎
パッケージもかわいいから自分へのご褒美やプレゼントにもおすすめです。
「カカオチャーム アソートパック」（6個入：税込864円）、
「カカオチャーム ふくろうBOX」（9個入：税込1782円）は、ふくろうモチーフがとってもキュート。
「カカオチャーム アソートギフト」（12個入：税込1782円）は、軽井沢の自然をモチーフにしたボックス入りです。
軽井沢に行ったら立ち寄りたい「Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー」。
定番のチョコレートボールやラスクなどは、オンラインショップからもお取り寄せできるので、気になる人はチェックしてみてはいかがでしょう。
■Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー 軽井沢駅前店
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東15-1
※JR北陸新幹線・軽井沢北口から徒歩5分
営業時間：10:00〜18:00
定休日：なし（季節によって変動あり）
ブランド公式オンラインショップ：https://bon-okawa.co.jp/
参照元：株式会社BonOkawa プレスリリース
長野・軽井沢のチョコレートとラスクのお店「Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー」には、3店舗目となる『軽井沢駅前工房』がグランドオープン。
オープンに合わせ、かわいい動物型のチョコレート「Cacao Charm（カカオチャーム）」がお目見えしましたよ。
軽井沢に行くなら要チェックなショコラトリー
「Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー」は、軽井沢に3店舗を展開するカラフルでかわいいチョコレートとラスクのお店です。
7月に一部がオープンした『軽井沢駅前工房』は軽井沢駅から一番近いお店で、この秋、併設のチョコレート専用の工場も誕生。
ガラス越しに製造工程が見学できるそうですよ。
動物の形がかわいい新作チョコ「カカオチャーム」
『軽井沢駅前工房』のグランドオープンに合わせてお目見えした「カカオチャーム」は、軽井沢の四季と森の動物たちをモチーフにした、小さくてかわいい型抜きチョコレートです。
フレーバーは全9種類。口に入れた瞬間、ほどける甘さと、ふわりと感じる穏やかな味わいが楽しめます。
ふくろう、うさぎ、くまをかたどったカラフルなチョコレートは、併設の工房でひと粒ひと粒丁寧に作られるのだとか。
パッケージもかわいいからギフトやお土産に◎
ミルク、ホワイト、ダーク
いちご、アールグレイ、マスカット
抹茶、栗、柚子
「カカオチャーム」は、1つの包みに3つのフレーバーが入っているので、みんなに配るお土産やプチギフトに◎
パッケージもかわいいから自分へのご褒美やプレゼントにもおすすめです。
「カカオチャーム アソートパック」（6個入：税込864円）、
「カカオチャーム ふくろうBOX」（9個入：税込1782円）は、ふくろうモチーフがとってもキュート。
「カカオチャーム アソートギフト」（12個入：税込1782円）は、軽井沢の自然をモチーフにしたボックス入りです。
軽井沢に行ったら立ち寄りたい「Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー」。
定番のチョコレートボールやラスクなどは、オンラインショップからもお取り寄せできるので、気になる人はチェックしてみてはいかがでしょう。
■Bon Okawa 軽井沢チョコレートファクトリー 軽井沢駅前店
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東15-1
※JR北陸新幹線・軽井沢北口から徒歩5分
営業時間：10:00〜18:00
定休日：なし（季節によって変動あり）
ブランド公式オンラインショップ：https://bon-okawa.co.jp/
参照元：株式会社BonOkawa プレスリリース