三笠宮瑤子さま、彬子さま“ヒゲの殿下”譲りのユーモアで注目…「徹子の部屋」出演を推す声も

石破茂首相の“最後っ屁”は痛快だった。国連演説のことである。

国連の安保理事会がロシアなどの常任理事国が拒否権を乱用していることで、「機能不全に陥っている」、早急な安保理改革を断行せよ。イスラエルのガザ攻撃を「この上なく強い言葉で非難」した。パレスチナの国家承認は、「するか否かの問題ではなく、いつするかの問題だ」。これまで日本は中国や韓国、東南アジアの「寛容の精神」に支えられてきた。これからは「分断よりも連帯、対立よりも寛容を」と訴えたのである。

石破らしさが“爆発”した演説だった。もっと早く「らしさ」を前面に出していれば、リベラルな有権者の支持を得られ、参院選であれほど惨敗することはなかったと思う。さすれば教育勅語を無批判に礼賛する“ゴリゴリ保守”の高市早苗が新総裁になることもなかった。残念である。

高市政権は、未曽有を「みぞうゆう」と読んだ麻生太郎（85）の傀儡である。自ら副総裁に返り咲き、自分の義弟・鈴木俊一を党の幹事長に据えた。

永田町の「老害」とそしりを受ける麻生が、長きにわたって権力の座にいられるのは、皇室にまでつながる華麗なる一族のおかげである。

麻生の妹・信子は、上皇（明仁）のいとこである三笠宮𥶡仁親王（2012年に薨去＜こうきょ＞）の妃。子どもは彬子（あきこ）と瑶子。

寛仁親王の生前から信子との夫婦仲が“剣呑”だったことはつとに有名で、夫が亡くなる前から別居していた。だが、そんな母親が彬子には許せなかったようで、「信子さまは病院に足を運んでも、彬子さまらの意向で最後まで寛仁さまと面会させてもらえなかった」（週刊文春10月9日号）そうだ。

しかし、「寛仁親王家」の次期当主を決める必要が出てきた。親王妃である信子が継ぐのが慣例だが、寛仁親王の母親・百合子は彬子を推挙したため、信子との話し合いがまとまらなかった。だが、その百合子も昨年薨去。

宮家の当主選びについては皇室典範に定めがなく、信子と彬子との話し合いは事実上不可能。宮内庁は悩んだ末に、「すでに当主のような役割を果たされている」（文春）彬子を当主にすることを決めた。だが、信子の処遇に困り果てた。そこで持ち出したのが「三笠宮家から独立して新しい宮家を創設する」という案。皇族費も倍増すると囁いたという。信子は「三笠宮寛仁親王妃家」を名乗ることになった。

しかし、三笠宮は天皇から賜った皇族個人の固有名詞で、宮号を賜った崇仁親王のみを指す。寛仁親王も、かつて“俺は「三笠宮寛仁親王」ではなく「寛仁親王」だ”といっていたと、皇室解説者の山下晋司が話している。当然ながら彬子側は「親王妃家」案に猛反発しているといわれる。

森暢平成城大教授はサンデー毎日（10月19.26日号）で、「前例にない制度をつくるくらいなら信子妃は皇籍離脱すべきだ」「皇族が望めば誰でも『独立』して宮家が持てることになってしまう」と指摘している。経済的に困るわけでもない信子妃はなぜ皇籍離脱せず、三笠宮家「分裂」を選んだのだろうか。

森教授は、現在検討されている旧宮家養子案との関連を指摘する。麻生太郎も進めるこの案では、宮家当主が望めば、旧宮家の流れをくむ男子を養子にできる。信子妃も養子を取り、新・宮家を継承できるのだ。森教授は、「信子妃は、旧宮家養子案を進めたい兄・太郎のために、新しい宮家をつくったと批判されても仕方がない」と、鋭く問題提起する。

あの兄にしてこの妹ありか。兄の太郎の高笑いが聞こえてきそうだが、おごる者久しからずになってほしい。 （文中一部敬称略）

（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）