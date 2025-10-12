◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦 カブス―ブルワーズ（2025年10月11日 ミルウォーキー）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのブルワーズとの地区シリーズ第5戦に「4番・右翼」で先発出場。今ポストシーズン3本目となる本塁打を放った。

鈴木は2回、先頭で打席に入ると、この回からマウンドに上がった“怪物新人”ミジオロウスキー”と対戦。2球目、101・4マイル（約163・2キロ）の低め直球を捉えると、打球は右中間へ一直線。自軍ブルペンに飛び込む同点ソロとなり、ダイヤモンドを一周しながらガッツポーズで吠えた。

カブスは地区シリーズ第4戦まですべて初回に得点していたが、この日は先発を務めた相手守護神・メギルに3者凡退に抑えられた。その裏、先発した救援左腕・ポメランツがコントレラスに一発を浴びて先制を許したが、すぐさま試合を振り出しに戻した。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が自身のXで101・4マイルの球を本塁打にしたのはPS史上最速タイと紹介した。

自身初となるPSに入って好調を維持している鈴木は、パドレスとのワイルドカード第1戦で本塁打を放つと、地区シリーズも第2戦で一発をマークした。

PSはここまで7試合で打率・222、2本塁打、4打点。チームは2連敗と後がない状況から2連勝と盛り返し、2勝2敗で第5戦を迎えた。第4戦に勝利後は「次勝つだけ。この勢いのまま行ければいい」と必勝を誓っていた。

チームは勝てばドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ進出が決まる。