¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥â¥Ê¥³¤Ï11Æü¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê»á¡Ê38¡Ë¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤òºòµ¨90Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£·ÀÌó¤Ï2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4¾¡1Ê¬¤±2ÇÔ¤Î5°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¡¢²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤â1Ê¬¤±1ÇÔ¤È¶ìÀï¡£10Æü¤Ë¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢½Ð¿È¤ÎÆ±´ÆÆÄ¤Ï23Ç¯7·î¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢1Éô¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯»þÂå¤Ë»ØÆ³¤·¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤òºÆÀ¸¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³èÌö¤ËÆ»¤ò³«¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢ÆîÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¸»Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½DF¤Î¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê»á¤Ï21Ç¯¤Ç¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¥²¥ó¥¯¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼U¡½18ÂåÉ½¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢24Ç¯7·î¤Ë¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¸½¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç3°Ì¤â¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï10Àï9¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎCL½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê¿·´ÆÆÄ¤Ï14Æü¤«¤éÎý½¬¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£