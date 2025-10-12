オリックス前監督で現在は球団スペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が１２日、ＴＢＳ「サンデーモーニング」に出演。パ・リーグＣＳファーストＳ初戦について「いろんなことをバラマキますんで、さすが新庄という感じですね」と語った。

そのポイントとなったのは宮西の継投策。第１戦の試合後、「きょうは宮西スペシャルウルトラダイナミック総合コーチが継投してくれて。正義君はめちゃくちゃうれしいでしょうね。あそこもう１回伊藤君かなと思ったところで田中君がきて、斎藤君につないだと。見事でしたね。勉強になりました」と明かした。

伊藤を７回で交代した判断も宮西によるものだそうで「２週間前から伝えていた。抹消された後ですね。実はその前にも継投を１回させて、勝ちました。さすがですね。長年こういう舞台で闘ってきて、プレッシャーある場面でも９００登板してきた。その宮西君が、選手に近いので、気持ちもわかるだろうし、そういう期待も込めて」と意図を説明した。

これについて中嶋氏は「さすが新庄」とたたえた。全体的には「もっと動くかなと思ったらおとなしめでしたね」と評した。崖っぷちに立たされたオリックスについては「宮城にかけるしかありません。すべての球種がバランス良く投げられる。右打者のクロスファイアが投げられれば」と語っていた。