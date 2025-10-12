大阪・関西万博 （C）ORICON NewS inc.

　大阪・関西万博が、あす13日に閉幕するのを前に、“残り1日”のミャクミャクビジュアルが12日、公式SNSで公開された。

　「1」をかたどった中に、万博の思い出写真がずらり。その隣で、ミャクミャクが両手を広げてポーズをとった。

　これに対して「ミャク様にら会えなくなるの寂しい」「嫌だ嫌だ嫌だ」とコメントが多数寄せられ、海外からのメッセージも。「ミャクミャク相変わらず笑顔で頑張ってる」や、写真について「センターがnull2！何かメッセージ性を感じる」といった声も寄せられている。

　大阪・関西万博は、大阪・夢洲で4月13日に開幕し、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、184日間にわたり、多彩なパビリオン・イベントで盛り上がってきた。