「去年の休みは4日だけ」逮捕から6年後、田口淳之介の“現在”。「またテレビに出たい」目標の番組は「しくじり先生」
2019年5月、大麻取締法違反の疑いで逮捕された田口淳之介氏。
KAT-TUN脱退後とはいえ、元トップアイドルが薬物で逮捕されたニュースは世間を大きく騒がせた。
それから6年。現状、表舞台で見かけることがあまりない田口氏は、どのような生活を送っているのだろうか。
取材場所に指定されたのは、男性キャストがパフォーマンスを行う新宿のショークラブ『A-MEN’S TOKYO』。
扉を開けて店内に入ると、アイドル時代と変わらない笑顔の“田口くん”が出迎えてくれた。
◆月の半分はステージに立っている
――今回の取材場所にこちらの店を指定したのはどうしてですか？
田口淳之介（以下、田口）：僕がいまディレクター的な立ち位置でこの店に関わっているんですよ。
ステージに出る男性キャストの採用や育成をやったり、ショーの構成も考えています。この店は2024年8月にグランドオープンしたんですが、店内の内装のアイデアも出しました。
あと、月の半分くらいは僕もステージに立ってます。ありがたいことに僕目当てで来店されるお客様もいるので、スケジュールが許す限りは出るようにしてますね。
――ショークラブ運営以外にも、タレント、麻雀プロ、ポーカートーナメントシリーズ『JOPT』の公式パートナーを2年間務められたりと、非常に幅広く活動されています。現在の職業は何になるんでしょうか？
田口：いろいろやってますが芸能人ではあると思います（笑）。JOPTの公式パートナーは7月で活動が終了しましたが、10月5日に大阪で開催されたポーカーの大会『GACKT’S PARTY』で優勝したり、趣味が仕事になっている感じです。
◆去年の休みはたったの“4日”
――ものすごく忙しそうですね……。
田口：たしかに忙しいです（笑）。去年だと丸一日の休みは4日くらいだったはず。でも、全部遊びのように楽しんで働いているんで、大変さは感じてないですね。
――ここまで精力的に活動される原動力はどこから湧いてくるんでしょうか。
田口：皆さんの応援が大きな力になっています。最近は、奈良のイオンモールでトークショー&ミニライブをしたんですが、400人の方が集まってくれました。
あと、パチンコ店の来店イベントのお仕事もしていて、現場では幅広い方からサインや握手を求められるんです。KAT-TUN時代から数十年追いかけてくださっている方からお声がけいただくことも多くて、とても励みになります。
営業の仕事を多くいただけるのは、アイドル時代に得た知名度によるところも大きいと思います。脱退しましたが、KAT-TUNには感謝しかないですね。
◆キャストを指導するときに気をつけていること
――『A-MEN’S TOKYO』のお客さんは、田口さん推しの方が多いんでしょうか。
田口：ありがたいことに僕きっかけで来店していただく方も多いです。
でも、現場で新たな推しを見つけるケースも増えてきて、それはキャストのやる気に繋がるし、店的にもとてもいいことだなと感じています。
あくまで僕はきっかけでよくて、そうしたいい循環のとっかかりになれたらいいんですよね。
――キャストを育成する際に、アイドルとしての経験は役に立っていますか？
田口：ステージに立ったり、レッスンを重ねた経験は間違いなく役に立っています。
ただ、この店は僕たちがコンサートをしていた東京ドームのような大規模な会場とは違って、手を伸ばせば届きそうなほど距離が近いんですよ。客席からよく見える分、細かい部分への心配りもするように指導しています。
僕がレッスンを受けた当時は、怒鳴られたりするのが当たり前の古い指導方法だったんですよね（笑）。
いま教えているなかには20歳前後の子もいますし、そんな時代じゃないので、さすがにそこは現代風に調整してやってます。
