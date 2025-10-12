蛍光灯の製造が２０２７年末で終了する。

蛍光灯から発光ダイオード（ＬＥＤ）のランプへ交換する時、取り付け方を誤ると火災事故などにつながるケースもあり、注意が必要だ。（加藤亮）

東京都江東区の電器店「栄電気」の蛍光灯売り場には「２０２７年末までに蛍光ランプの製造・輸出入が禁止に」と書かれたポスターが貼られ、ＬＥＤへの交換を呼びかけている。

２３年の「水銀に関する水俣条約締約国会議」の決定を受け、水銀を使用する蛍光灯は２６年から順次規制が始まり、２７年末までには製造・輸出入ができなくなる。そのため、ＬＥＤへの交換が進められている。

交換は既設の照明器具に取り付けている蛍光ランプのみをＬＥＤランプに変更する方法と、ランプを取り付けた照明器具ごと交換する方法がある。

蛍光灯のランプのみを交換する場合、ランプを取り付ける蛍光灯の照明器具には三つの点灯方式があり、照明器具に適合していないＬＥＤランプを取り付けると異常発熱による出火などの事故につながる可能性があるので注意が必要だ。

照明器具ごと交換する方法の場合、天井部分にシーリングなどと呼ばれる配線設備が設置されていれば、基本的に工事不要で、ＬＥＤの照明器具を自分で設置できる。配線設備がない場合には工事が必要になる。同店では、照明器具ごと交換の基本的な工賃は６０００円で、これに照明器具の代金がかかる。工事は３０分程度だ。

同店では製造の禁止を周知して以降、消費者からの問い合わせが多くなったという。代表の沼澤栄一さんは「ランプのみの交換は適合する照明器具かどうか確認する必要があり、照明器具ごと交換するのがおすすめ。自分でランプを購入して取り付けても適合せず点灯しないといった場合があり、近くの電器店に相談してほしい」と話す。

製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）によると、不適切なランプ交換による事故は２４年までの１０年間に１２件発生し、蛍光灯の照明器具とＬＥＤランプが適合していなかったり、必要な工事をしていなかったりする事故が確認されている。事故のうち８件で火災が発生した。

また、蛍光灯の照明器具は設置から１５年を「耐用の限度」としており、照明器具の劣化によって事故につながる可能性もある。ＮＩＴＥは「自分で蛍光灯のランプをＬＥＤランプに交換する場合はＬＥＤランプの説明書を確認し、交換後に異常がないか十分確認してほしい」としている。

早めに取り換え、電気代を抑制

日本照明工業会によると、国内には約１８億台の照明があると推計され、ＬＥＤ化率は６割にとどまる。製造・輸出入ができなくなっても在庫分は２８年以降も使用することができるが、いずれ交換する必要がある。

蛍光灯に比べてＬＥＤは消費電力が約半分で電気代も安くなる。さらに寿命も長いため、早期に交換したほうが電気代の出費を抑えることができるメリットがある。同会は照明器具の台数を入力するとどの程度の節電になるかを試算できるサイトを公開しており、交換した場合の電気代の目安を知ることができる。

蛍光灯からＬＥＤへの交換費用を補助する自治体もある。東京都では、照明器具の取り換え作業費が発生する場合、最大６０００円を補助する。

栄電気の沼澤さんは「蛍光灯は今後、値上がりも予想される。全体の費用を考えてもＬＥＤのほうがお得で、２７年が迫ってくると工事が増える可能性があるので、早めに交換を検討してほしい」としている。