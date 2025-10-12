クリス・プラット×レベッカ・ファーガソン共演 AIが司法を支配する近未来アクションスリラー
「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズや「ジュラシック・ワールド」シリーズのクリス・プラットが主演を務めるアクションスリラー映画『MERCY／マーシー AI裁判』（原題：MERCY）が、2026年1月23日（金）より日米同時公開される（配給：・ソニー・ピクチャーズ）。
【動画】二転も三転もするスリリングで目の離せない予告映像
今まさに、私たちの想像をはるかに超える速度で進化を続けるAI。データやコンテンツの真偽が曖昧（あいまい）になりつつある現代への警鐘を鳴らす、挑戦的なテーマを描く本作。膨大な情報が錯綜する中、観る者をも惑わせる“リアルタイム・リミット型”アクションスリラーが誕生する。
舞台は、凶悪犯罪が増加し、厳格な治安統制のためにAIが司法を担うようになった近未来。ある日、敏腕刑事レイヴンが目を覚ますと、妻殺しの容疑で＜マーシー裁判所＞に拘束されていた。無実を訴える彼だが、覚えているのは事件前の断片的な記憶のみ。自らの潔白を証明するには、AIが支配する世界中のデータベースから証拠を集め、AI裁判官が算出する“有罪率”を規定値以下に下げなければならない。無罪を勝ち取るまでの制限時間は＜90分＞。それを超えれば＜即処刑＞──。
予告編では、“マドックス”と名乗るAIが新時代の裁判システムを説明する様子や、世界中の防犯カメラ・通信データを駆使して無実の証拠を探すレイヴンの姿が収められている。近未来都市を舞台に展開されるスケール感あふれるアクションシーンが連続し、息もつかせぬサスペンス展開に期待が高まる。
US版ポスターでは、“制限時間”と“有罪率”のカウントを背景に、被告人席に縛り付けられたレイヴン刑事と、鋭い視線を向けるAI裁判官マドックスの姿が描かれている。＜容疑者 vs AI裁判官＞という前代未聞の対決の果てに、どんな真実が待ち受けるのか――。
AI裁判にかけられる主人公・レイヴンを演じるクリス・プラット。対する“AI裁判官”マドックスを演じるのは、レベッカ・ファーガソン。『グレイテスト・ショーマン』（2017年）でオペラ歌手ジェニー・リンドを演じ圧倒的な存在感を放って以来、「ミッション：インポッシブル」シリーズや「DUNE／デューン 砂の惑星」シリーズなど、話題作に次々と出演。特に『ミッション：インポッシブル／ローグ・ネイション』（15年）で演じたイルサ・ファウスト役は、トム・クルーズとの絶妙なケミストリーで大きな注目を集めた。今回、そんな彼女がどのように“AI”を演じるのか、注目だ。
監督は、サンダンス映画祭で観客賞を受賞した映画『search／サーチ』（18年）の仕掛け人として知られるティムール・ベクマンベトフ。同作は、失踪した娘をデジタル上で追跡する父親の捜査劇を、100%すべてPC画面の映像で展開するというスリリングかつ革新的な表現で映画ファンを熱狂させた。また、”原爆の父”と呼ばれる理論物理学者ロバート・オッペンハイマーの人生を描いて賛否を巻き起こした、アカデミー賞作品賞受賞の大ヒット作『オッペンハイマー』のチャールズ・ローヴェンがプロデューサーを務める。
