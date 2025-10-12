北川景子、“夫”との仲良しショット「めちゃくちゃ貴重」「着物姿ほんと素敵です」
俳優・北川景子が、自身のXを更新。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）のオフショットを公開した。
【写真あり】“夫”との仲良しショットが公開された北川景子
『ばけばけ』に雨清水タエ役で出演中の北川は「おトキおめでとう」とつづり、劇中で夫婦を演じる傅役・堤真一の2ショットを投稿。さらに祝言をあげたヒロイン・トキ役の高石あかり、堤との3ショットも添えた。
ファンからは「めちゃくちゃ貴重なオフショットありがとうございます！」「景子さん、どちらの写真もとても素敵ですね」「皆さんの着物姿ほんと素敵です」「なんだか、こうして見ると本当の家族であるような錯覚すら覚えそうです！」などの声が寄せられている。
