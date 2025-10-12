新しい学校のリーダーズ、メンバー体調不良 2公演の延期を発表‥「直前のご案内となり誠に申し訳ございません」
4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズが11日、公式サイトを通じ、同日予定していた『新しい学校はすゝむツアー』福島公演（郡山文化センター大ホール）の延期を発表した。メンバーの体調不良のためで、きょう12日の仙台公演も延期する。
【集合ショット】個性たっぷり！思い思いのポーズをきめる新しい学校のリーダーズら
「本日10／11（土）開催予定でした、新しい学校はすゝむツアーけんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール公演に関しまして、メンバーの体調不良に伴い公演を延期する判断となりました。ご来場いただきました皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪。
その上で「明日10／12（日）に開催を予定しております、仙台サンプラザホール公演につきましても、メンバーの体調を考慮し、公演を延期させていただくこととなりました。直前のご案内となり誠に申し訳ございません」と伝えた。
両公演は、日程を変更して実施予定。「延期公演のアナウンスに関しましては、10／20（月）12:00にオフィシャルホームページよりご案内をさせていただきます。大変申し訳ございませんがアナウンスまで今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。購入されましたチケットは、延期公演にて有効になりますので、大切にお手元に保管をしていただきますようお願いいたします」と呼びかけた。
