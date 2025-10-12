¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡È¥É¥ó°ú¤¡É ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤ËØ³Á³ ¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤w¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹ 1¡¼3 ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡Ê10·î10Æü¡¦½÷»ÒÂè1Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅ·°æ¤ËÄß¤ë¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ö¾×·â¤Î¹â¤µ¡×
¡¡À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ë¡¢¶¥µ»Îò14Ç¯¤ÎÝ¯ºä46¡¦ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤¬¶ÃØ³¡£¼ÂºÝ¤ËÅ·°æ¤«¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¡ÖÊÝÇµ¤Á¤ã¤ó2ÇÜ¤Ç¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤£÷£÷¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ï10·î10Æü¤Ë2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¡£½éÂå½÷²¦¡¦Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤¬¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿ABEMA¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¸µ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤È¡¢¡È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄÂ¼¤ò¾·¤¡¢SV¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿Ä·ÌöÎÏ¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎSV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë¤¬ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ375cm¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡È¼ÂºÝ¤Î¹â¤µ¡É¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤¬°ú¤¤¤¿²è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¡¢Å·°æÉÕ¶á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Äß¤ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹163cm¤ÎÅÄÂ¼¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¿¿²¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¸«¾å¤²¤ë¤È»×¤ï¤º¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¡×¤È¶ì¾Ð¡£¼ê¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤âÆÏ¤¯µ¤ÇÛ¤¹¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢Èà½÷¤â¡Ö»ä²¿¿ÍÊ¬¤Ç¤¹¤«¡©¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼Â¶·¡¦ÃÝÆâµÁµ®¤¬¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÎò14Ç¯¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢ÅÄÂ¼¤Ïµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÏ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤½¤Î¥Õ¥ê¤ËÊØ¾è¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¿Í´Öµ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡¢¤Û¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¡©¤½¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤¯¤Î¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¦¤½¤ä¤í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¡©¾Ð¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡ª¹â¤¹¤®¤À¤í¡ª¡ª¡×¡Ö163cm¤Î¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤À¤íw¡×¡Ö¤¨¤Ã¤°£÷¡×¡ÖÊÝÇµ¤Á¤ã¤ó2ÇÜ¤Ç¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤£÷£÷¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë