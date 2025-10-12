

国内で透析を受けている患者数は、2022年時点で34万人超。透析が必要となる原因疾患の第1位が、糖尿病の合併症の1つで、上昇した血糖値が腎臓の機能を低下させる病気「糖尿病性腎症」（39.5％）とされている。

これまで1000人を超える患者を在宅で看取り、「最期は家で迎えたい」という患者の希望を在宅医として叶えてきた中村明澄医師（向日葵クリニック院長）が、“在宅ケアのいま”を伝える本シリーズ。

今回のテーマは、「在宅ケアと透析」。糖尿病性腎症を患い、透析のために通院を続けるも、それが難しくなってきた一人暮らしの患者のエピソードをもとに解説する。

糖尿病で腎臓を患った女性

10年前に糖尿病と診断されたAさん（83）。糖尿病性腎症のため、5年前から人工透析を受け始めました。

Aさんは一人暮らしで、クリニックに通院しながら、透析を受けていました。しかし、2年前に認知症を患い、通院や服薬を忘れてしまうことが増えてきました。通院ができなくなってきたAさんを心配したケアマネジャーからの紹介で、筆者が在宅医として関わるようになったのです。

糖尿病は血液中のブドウ糖（血糖）が増えてしまう病気で、血糖値を何年間も高いままで放置すると、血管が傷つき、将来的に腎不全や失明、足の切断といった、より重い病気につながります。

糖尿病で怖いのはこの合併症です。三大合併症の1つである糖尿病性腎症で透析を導入する人は全透析患者の約4割と、高い割合を占めています。

腎臓は、血液を濾過して老廃物や有害物質を尿として排出し、体の水分量を調節したり、電解質（ミネラル）のバランスを保ったりする役割を担っています。ところが、高血糖状態が続くと、尿を濾過する糸球体にある細い血管が傷つけられたり、詰まったりしてしまいます。

その結果、糸球体の機能が失われ、腎臓の機能が低下します。これが糖尿病性腎症の正体です。

腎機能が正常時の10％以下に低下すると、自分の腎臓では濾過しきれなくなり、老廃物が全身に蓄積してきます。初期には無症状であることがほとんどですが、進行すると尿中にタンパク質が漏れ出し、浮腫（むくみ）が表れます。

さらに進行して腎不全になると、尿毒症症状（息切れ、貧血、食欲不振、全身倦怠感など）が表れます。放っておけば命に関わるため、人工透析で血液を濾過するのは、命をつないでいくための手段の1つでもあります。

1回の治療に4〜5時間

人工透析には、「血液透析」と「腹膜透析」の2種類の方法があります。

日本透析医学会の調査（2023年）によると、日本では血液透析を行っている人が96.9％と圧倒的に多く、Aさんも血液透析を行っていました。

透析では、自身の腎臓の代わりに人工の腎臓（ダイアライザ）を使って、血液から老廃物や余分な水分を取り除きます。1回の治療に4〜5時間かかり、それを週3回、通院して行うのが一般的です。

透析をすると、吐き気や頭痛、動悸、不整脈、倦怠感などの副作用が見られる場合があり、Aさんもこれらの副作用によって、透析後にトイレに行けないほど動けなくなったり、立ちくらみを起こして転倒し、ケガを負ったりする頻度が増えていました。

筆者がAさんと関わり始めた当初から病院主治医と話し合ってきたのが、「お1人でどこまで自宅で生活できるか」という点でした。

Aさんは、ご自宅で自由に自分らしく過ごせています。そんなメリットがある一方、先に挙げたように認知症や透析の副作用によって、通院や服薬を忘れる、転倒してケガを負うといったデメリットも目立ってきました。

本人は自宅で生活したいという希望があったものの、何より認知症の影響から、状況を冷静に判断するのが難しい状態です。離れた場所に住む家族も心配し、入院を希望していました。

そこで、筆者はAさんに自宅で生活を続けるうえでのメリット、デメリットについて1つひとつ説明し、何回かにわけて意思を確認していきました。

Aさんが出した結論は…

今のAさんが自宅で療養生活を続ける最大のデメリットは、通院できなくなると透析が受けられないという点にあります。何度か話しているうちに、「自宅で生活を続けること」以上に、「透析を続けながら生きていくこと」のほうが大切という結論に至りました。

在宅ケアの場合、Aさんとの話し合いはもちろんですが、訪問看護師やヘルパーなど、ケアに関わっている人たちの意見も大事です。というのも、ふとした本人の本音を聞いている場合もあるからです。

そして、こうした話も総合したうえで、最終的には入院して治療を受けるという選択をしました。

Aさんのように認知症などの影響で、本人の希望が汲み取りづらい場合などは、特にこうした細やかな意思決定のプロセスも、在宅医療が入ってこそのメリットの1つだと思います。

本人の希望はもちろん大切です。しかし、状況によってはそれを最優先にさせられない場合もあります。Aさんの場合は、致命的なケガやダメージにつながる前に、入院という方針になったのはよかったと思います。

昨今、さまざまな治療が在宅で行えるようになってきましたが、透析はいまだ在宅では難しく、基本的には通院で行われています（腹膜透析は自宅でできますし、血液透析についても一部、在宅で受けられる動きも出てきているものの、まだ一般的ではありません）。

そのため、筆者が在宅医療で透析患者さんに関わる機会はあまり多くありませんが、Aさんのようなケースは経験することがままあります。

透析を行っている患者さんに在宅医療が入ることのメリットは、患者さんの生活の状態を見ている在宅医と、病院主治医が連携できる点です。

Aさんのように、透析の副作用による立ちくらみで転倒したときや、夜中に発熱したときなどに相談ができ、必要時には自宅に訪問して対応ができます。また、糖尿病性腎症や透析に必要な薬の調整や服薬管理をはじめ、透析中に欠かせない食事制限（水分・塩分、カリウム・タンパクなど）をどれだけ守れているかなども、主治医に伝えることができます。

これはAさんとは別のケースですが、外来では「お菓子は食べていない」と話していた患者さんの自宅に伺うと、塩からい味のスナック菓子がたくさんありました。

その患者さんいわく、「菓子は甘いもので、しょっぱいものは菓子じゃないと思っていた」とのこと。このように話を聞くだけなのと、実際に自宅に伺って生活の様子を見るのとでは、得られる情報が違う場合もあるのです。

透析中に在宅医療が並行して入るメリットは、ほかにもあります。

なかでも大きいのは「透析をやめる選択肢が出てきている場合」でしょうか。患者さんの生活の様子を知る医療者としての視点から、やめどきについて一緒に考えられるのも利点の1つだと思います。

透析をいつやめるか、難しい問題

透析をいつやめるか。これはとても難しい問題です。

透析を受けている患者さんは年々高齢化しており、透析導入時の平均年齢は71.42歳（2022年、日本透析医学会）という現実もあります。

年齢や病状の進行状況が、やめどきを考えるうえでの大きな判断材料になりますが、がんなどほかの病気によって具合が悪くなって通院そのものができなくなれば、透析を続けるのが難しくなります。

透析は一度開始すると簡単には止められません。中止すれば数日〜2週間程度で腎不全に陥り、亡くなるためです。

どこまで治療を続けるか。入院して最期まで透析を続けられる環境に身をおくのも1つの選択肢ですが、最期まで自宅で過ごしたい場合、優先順位をどうつけて選択すべきか、悩ましい場面も出てきます。

そんなとき、筆者は在宅医療の役割の1つに「患者さんから本音が聞きやすい」ことがあると考えています。

在宅ケアは、医師以外に看護師や介護スタッフなど、さまざまな職種が関わりながら、1つのチームとして患者さんの自宅での生活を支えています。チームの間では患者さんにまつわる情報を、医療や介護という垣根を超えて共有しあっているため、患者さんがふと漏らした大切な一言を、キャッチしやすい環境があります。

自宅という自分が主体となる空間においては、病院では出てこなかった本音が患者さんから聞けることも多々あります。それが透析のやめどきという難しいテーマであったとしても、ときに本音を病院主治医に伝えながら話し合いの場に加われるのは、病院主治医と在宅医が連携するよさだと思います。

高齢化に伴い、今後、Aさんのように認知症を患う透析患者さんが増えてくることも危惧されます。本人が状況を冷静に判断できなくなったときに、可能な限り本人の意向を踏まえながら家族や医療者が話し合って、治療をどこまで継続するのか判断することになります。

透析患者の終末期をどう支えるか

もちろん、このような話は命に関わる決断だけに大きな葛藤を伴います。

いざというときに判断を迫られる家族のためにも、なるべく元気なうちに「このような状態になったら透析をやめたい」「もし自分が判断できなくなったら、こうしてほしい」という自分の意思を、周囲に伝えるなどしておくのが望ましいでしょう。

そして今後は、通院で透析を受けている患者さんの終末期を、在宅でどう支えるかも大きなテーマになってくると思います。

例えばがん末期では「緩和ケア病棟（緩和ケアを専門的に行うために病院に設置された病棟）」がありますが、透析をやめた患者さんを対象とした緩和ケア病棟はありませんし、終末期の透析患者さんの緩和ケアのあり方についても、十分なガイドラインが整っているとはいえない現状で、学会や国による議論が始まっています。



筆者は、住み慣れた自宅での最期を支える在宅医療が、終末期を迎えた透析患者さんに対しても行えるのではないかと考えています。

在宅医療の対象となるのは、慢性的な病気や障害などで通院するのが難しくなってきた方です。透析を受けている患者さんも、「通院が大変になってきた」場合は、対象になります。

迷ったら、まずは今通っている医療機関の主治医や、地域医療連携室などに相談してみるといいかもしれません。

（構成：ライター・松岡かすみ）

（中村 明澄 ： 向日葵クリニック院長 在宅医療専門医 緩和医療専門医 家庭医療専門医）