ご祝儀いくら包むか問題で大盛り上がり！「一律3万円」と宣言した大人気YouTuberにツッコミ「150万円くらいいかないと」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月9日（木）に放送された同番組では、MC陣が「結婚式のご祝儀いくら包む？」という話で盛り上がる場面があった。

【写真】新郎新婦との関係性によって変わる！結婚式のご祝儀相場（関係性別）

実は秋に行われることが一番多いという結婚式。

そこから“ご祝儀”の話題になると、稲田は「最近だいたい5万円です」と明かすが、「ちょっと前まで3万円やったけど、東京来てから5万円やと思う」と続けると、ぺえは「それは稲田美紀としてのプライド？」と返して笑いを誘った。

また、ご祝儀の相場は関係性によって金額が変わるそう。

友人は3万円、親族になるとぐんと上がるというデータに稲田が「親族にそんなに払うかな？」と疑問を投げかけると、「お兄ちゃんに絶対そんな包まんでいいと思ってた。1万円でいいわ」と言ってぺえを驚かせた。

そんななか、チャンネル登録者数が370万人を超える大人気YouTuberで、番組でもたびたびお金の話題が振られてしまうRIHOは「私は一律3万円ですね」と宣言。

これにぺえは「あんた150万円くらいいかないとダメよ」とすかさずツッコむと、稲田も「ほんまにそう、パンパンの（ご祝儀袋）！」と同意していた。