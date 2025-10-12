人と違うと叩かれる世の中で「自分らしく」振る舞うことは難しい…同調圧力からの解放を描く本作にSNSでいいねの嵐【作者に訊く】
中学生の頃から漫画を描いている腹ぺこ ららばい( @harapekoLullaby )さんは、X(旧Twitter) で漫画を公開している。
2023年8月に投稿した「遥かなる空」は、3.5万超えのいいねが付いた人気漫画だ。皆自分の本心を隠して仮面を被って生活しているが、ある日仮面を被らない転校生がやって来る。明るく振る舞う彼女だが次第にクラスで孤立してしまい、あるとき事件が起きてしまう…。本作が誕生したきっかけや自分らしく生きることなどについて、腹ぺこ ららばいさんにインタビューした。
本作「遥かなる空」はどのように誕生したのだろうか？作者の腹ぺこ ららばいさんに聞いてみると「同調圧力を題材にした仮面を被る世界のお話自体は、学生時代から構想してはいました。製作したのはコロナ禍真っ只中の2021年です。マスクをして顔を隠す、そしてマスクをしていないとモラルがないと見なされるという世の中の現状と、自分の描きたいテーマが上手くリンクしたので、学生時代から残していたネタを掘り起こして、製作することにしました」と話す。
SNSがメジャーになった今の時代、「自分らしく振る舞うことは難しい」と考える腹ぺこ ららばいさん。「SNSは表向きは『自分らしさを表現できるツール！』という風に作られていますが、現状は『互いに監視し合うツール』になっています。これは、ユーザーの使い方に問題があると考えています。自分らしさの表現を守るためには、SNSは慎重に付き合う必要があると思います」とSNSの問題点を語った。
本作の主人公は、常に自分らしく振る舞う二葉との出会いを通して、自分らしく生きると決めた。自分を出せず悩む読者に向けて、腹ぺこ ららばいさんは「自分らしく生きようというのは、私は感動ではないかと思っています。今回の漫画の主人公は、空に感動しました。大きくて広い広大な自然の中に受け入れられた感覚を知って、そこに自分だけが持つ感動を手に入れたから、自分らしく生きる勇気を手に入れたのです。『自分が本当に感動するもの』が何かを知っていれば、自分らしさを忘れずに生きていけると思います」とメッセージを寄せた。今の世の中、生きにくいなと感じている人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：腹ぺこ ららばい(@harapekoLullaby)
