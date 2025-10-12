¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡í¿¿ÈÈ¿Í¡í¤Ï¥¢¥¤¥Ä¤À¤Ã¤¿¡©
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÏ¢Æü²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï7¥õ·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¡¢ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤É¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¤½¤ÎËÜÅö¤Î¸¶°ø¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤¬¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÏÆÅÄÀ®¡Ê¤·¤²¤ë¡Ë»á¤À¡£ÄÂ¶âÏÀ¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¥Ç¥Þ¤òÎ¾ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¿¤Î¸¶°ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡ª
¡ÚÉ½¡ÛÆüÊÆ¤ÎÄÂ¶âÎ¨¤ÈÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎÈæ³Ó
¢£ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎºÇÂç¤Î¸Î¾ã²Õ½ê
¡½¡½Ã±ÅáÄ¾Æþ¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¸³è¤Ï¤Á¤Ã¤È¤â³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÏÆÅÄÀ®¡Ê°Ê²¼¡¢ÏÆÅÄ¡Ë¡¡Êª²ÁÊÑÆ°¤ò²ÃÌ£¤·¤¿ÄÂ¶â¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢¤³¤Î7·î¤Ç7¥õ·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯°ÊÍè¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤¬±ß°Â¡£ÀÐÌý¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¿©ÎÁ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆµðÂçIT´ë¶È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ï¤É¤ì¤â¥É¥ë·ú¤Æ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±ß°Â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É±ß·ú¤Æ¤Î²Á³Ê¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬À¸³è¥³¥¹¥ÈÁ´ÈÌ¤Î¾å¾º¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æü¶ä¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¶âÍ»´ËÏÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢±ß°Â¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÏÆÅÄ¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬¥à¥À¤Ë¤ª¶â¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤³¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
²È·×¡¦´ë¶È¡¦À¯ÉÜ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÉôÌç¤¬¤ª¶â¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢´ë¶ÈÉôÌç¤¬²È·×¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢²È·×¤¬½á¤ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¿Í¡¹¤ÏÀáÌó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ¸³è¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ª¶â¤¬½Û´Ä¤·¤Ê¤¤¤«¤é·Êµ¤¤âÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹´ë¶È¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¯ÉÜ¤À¤±¤¬Ìöµ¯¤Ë¤Ê¤ê·êËä¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ñºÄ»Ä¹â¤¬GDP¤Î2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ë¶È¤À¤±¡£¤³¤Î¡¢´ë¶È¤«¤é²È·×¤Ø¤Î¡Ö·ÐºÑ½Û´Ä¤ÎÌÜµÍ¤Þ¤ê¡×¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎºÇÂç¤Î¸Î¾ã²Õ½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
2013Ç¯¤ËÆü¶äÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÍ»´ËÏÂ¤ò»Ï¤á¤¿¹õÅÄÅìÉ§¡Ê¤Ï¤ë¤Ò¤³¡Ë»á¡£¸½ºß¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê±ß°Â·¹¸þ¤ò¾·¤¤¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë
¡½¡½¤¢¤ì¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎGDP¤Ï¤³¤ÎÁ°¥É¥¤¥Ä¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ4°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤·¡¢·Êµ¤¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ë¶È¤âÊÌ¤Ë½á¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÆÅÄ¡¡¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¡¢ÆÃ¤ËÂç´ë¶È¤ÏÍø±×¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î²Ô¤°ÎÏ¤Ï¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÌÜ²¼Àä¹¥Ä´¤ÎÊÆ¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤³¤Î30Ç¯¤Û¤É¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡ÊÏ«Æ¯¼Ô¤¬¤É¤ì¤À¤±¸úÎ¨Åª¤ËÌÙ¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÂ¬Äê¤¹¤ë»ØÉ¸¡Ë¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¥È¥ó¥È¥ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÆüËÜ¤Î´ë¶È¤äÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼±¼Ô¤Î²òÀâ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬......¡£
ÏÆÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¦¥½¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤Î!?
ÏÆÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡¢¤ª¤è¤ÓÄÂ¶âÎ¨¡ÊÈï¸ÛÍÑ¼Ô¤ÎÁíÄÂ¶â¤òÁíÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ç³ä¤Ã¤¿¡¢»þµë¤Ë¶á¤¤°ÕÌ£¹ç¤¤¤Î¿ôÃÍ¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿¥°¥é¥Õ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¥Û¥ó¥È¤À¡£1990Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç¤Î30Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÆüÊÆ¤È¤âÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Ï55¡Á60¡óÄøÅÙ¾å¾º¤·¡¢¿¤ÓÎ¨¤ÏÂçº¹¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÆÅÄ¡¡¤¨¤¨¡£¤·¤«¤·ÄÂ¶âÎ¨¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬À¸»ºÀ¤Ë¤Û¤ÜÈæÎã¤·¤ÆÌó60¡ó¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï30¡óÄøÅÙ¤·¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡¢À¸»ºÀ¾å¾º¤ÈÄÂ¶âÎ¨¾å¾º¤Îº¹¤³¤½¤¬¡¢¡Ö·ÐºÑ½Û´Ä¤ÎÌÜµÍ¤Þ¤ê¡×¤ÎÂç¤¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ÈÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÀâ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÂ¶âÄäÂÚ¤Ï¤³¤ÎÅµ·¿Îã¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ì¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â¾å¾º¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤Î¿¤Ó¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢ÉÔÅö¤ËÉÏ¤·¤µ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£à¿¿ÈÈ¿Íá¤Ï´ë¶È¡ª......¤Ê¤Î¤«¡©
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢°¤¤¤Î¤Ï´ë¶È¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÆÅÄ¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬ºñ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë°¼Ô¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÆÅÄ¡¡¡Ö¹çÀ®¤Î¸íÉµ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¹çÍýÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿µó¶ç¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È°¤¤·ë²Ì¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÄÂ¶âÍÞÀ©¤ËÁö¤ëÂÅÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤È¡©
ÏÆÅÄ¡¡Ê¿À®¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1998Ç¯¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÍ»´íµ¡¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¶ä¹Ô¤ÏÍ»»ñ¤ÎÊÖºÑ¤ò¸·¤·¤¯Ç÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÂß¤·½Ð¤·¤ò¹Ê¤ê¡¢Íø±×¤òÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤Ë½¼¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ï¶ä¹Ô¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ»ñ¶â·«¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ·Êµ¤¤ÎÃæ¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì¤ËÍê¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¯ÅÜÅó¤ÎÉÔ·Êµ¤¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¤¿¤á¹þ¤ß¤Ë¤µ¤é¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐÃÄÏ¢¤Î²ÃÌÁ´ë¶È¤Ë¤ÏÄÂ¾å¤²¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ë¡¢³ô¼ç¤Ë¤Ï¹âÇÛÅö¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤âÂ¿¤¤¡£¼Ì¿¿¤ÏÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹çÍýÅª¤ÊºÓÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÏÆÅÄ¡¡¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë·ÐºÑÉü¶½¤Îµ¡±¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬2013Ç¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²È·×¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤â²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÄÂ¶â¤¬¿¤Ó¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Í×µá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½´ë¶È¤âÏ«Æ¯¼Ô¤â¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤Î¹çÍýÀ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿·ë²Ì¡¢ç±Ãå¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÆÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·ÐºÑ¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬À¯ÉÜ¤äºâ³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤ä·ÐºÑ³¦¤Ê¤É¤â¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤äÄ´À°¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑ½Û´Ä¤ÎÌÜµÍ¤Þ¤ê¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÀÎ¤«¤é¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
ÏÆÅÄ¡¡2003Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢´ë¶È¤¬ÃùÃß¤·½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é´ë¶È¤ÏÆâÉôÎ±ÊÝ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤äÄÂ¶â¾å¾º¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¦¤¹¤¦¤¹¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÈÅÅ¤ä¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢×ÖÅÙ¤·¤Æ´ë¶È¤Î¤¿¤á¹þ¤ß¤ò»ØÅ¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡¢À¸»ºÀ¤ÈÄÂ¶â¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤È²È·×°Ê³°¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤äÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤òÂÕ¤ê¡¢ºâÀ¯»Ù½Ð¤ÎÍðÈ¯¤ä¶âÍ»´ËÏÂ¤È¤¤¤¦¡¢·ÐºÑ½Û´Ä¤ÎÌÜµÍ¤Þ¤ê²ò¾Ã¤Ë¸ú²Ì¤Î¤Ê¤¤¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò±ä¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»ØÆ³ÁØ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤ò²áµîºÇ¹â¿å½à¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡£ÄÂ¾å¤²À¯ºö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Æ»È¾¤Ð¤Ç¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿
¢£Æü¶ä¤ÎETF¤ò¹ñÌ±¤ËÊ§¤¤²¼¤²¤è
¡½¡½¤¿¤À¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢°Ê¹ß¡¢À¯ÉÜ¤Ï³ä¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÆÅÄ¡¡¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÎÅØÎÏ¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢NISA¤Ê¤É³ô¼°Åê»ñ¤Î¾©Îå¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÊÆµðÂçIT´ë¶È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IT´ë¶È¤ÏÍø±×¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼å¤¤¡£
¤À¤«¤éIT´ë¶È¤Î³ô²Á¤Ï¤ä¤¿¤é¾å¤¬¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ò¥È¤ä¥â¥Î¤¬Æ°¤¯ÃÏ¾ì¤Î·ÐºÑ¤Ï³èÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°Åê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³ô¼°Åê»ñ¤ÎÍø±×¤Ç¡¢¿¤ÓÇº¤àÄÂ¶â¤ÎÊäÅ¶¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÏÆÅÄ¡¡¤¨¤¨¡£ÆüËÜ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢³ô¼ç¤Ø¤ÎÇÛÅö¤Ï°ìÄ¾Àþ¤ËÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¸½¼Â¤Ë¡¢ÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄÂ¶â¤Î°ìÉô¤¬³ô¼ç¤ËÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÆµðÂçIT´ë¶È¤ÎÅ·²¼¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¹Ô¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÏÆÅÄ¡¡ÄÂ¾å¤²¤È³ô¼°Åê»ñÂ¥¿Ê¤Ï°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤·¤Æ¡¢±ß°Â¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬¶âÍ»´ËÏÂ¤ò¼ê¤¸¤Þ¤¤¤·¤Æ±ß¹â¤ËÍ¶Æ³¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï³ô¼°¤ÎÇÛÅö¤ò²È·×¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ëºö¤È¤·¤Æ¡¢Æü¶ä¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ³ôETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤ò°Â¤¯¹ñÌ±¤ËÊ§¤¤²¼¤²¤¿¤ê¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯ÉÜ¤¬Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¡¢Íø±×¤ò¹ñÌ±¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢³ô¤òÇã¤Ã¤ÆÌÙ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¾ÃÈñ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢°ìÀÐ²¿Ä»¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¸Î¾ã²Õ½ê¡ÙÏÆÅÄÀ®¡ÊÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë2420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÆüËÜ·ÐºÑ¤¬´Ù¤ëÄ¹´üÅª¤ÊÄäÂÚ¤ò¼Â¾ÚÅª¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢ÂÇ³«ºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë°ìºý¡£¹ÅÇÉ¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤¬¤é¡¢2024Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢ÈÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÆüÌî½¨µ¬¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò