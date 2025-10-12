歌手の倖田來未（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド「BACK-ON」のボーカル、KENJI03（41）との“推し活”を報告した。

「本日両国国技館にてNOAH行ってきたー！！！いやーーー熱い戦いでしたわーー 連日プロレス堪能しまくり問題で。この三連休は忙しこです」と夫婦ショットを公開した。

「けんちゃんが、丸藤選手にバックヤードに呼んでいただいたことをいいことに、私もついていったら 拳王選手ともお会いさせてもらえまして お二人にご挨拶させてもらっちゃいまして けんちゃんと丸拳Tシャツコーデで、お二人を挟ませてもらいましたー！！！奇跡！」と丸藤正道、拳王とのフォーショットをアップした。

「熱い想いを長々と語ってしまいました！！不知火出してほしかったー！！！！」と大興奮。「古舘伊知郎さんと武藤敬司さんの、ABEMAいまから 解説付きで復習したいとおもいます。あんなちゃんは、プ女子先輩笑 私の知らない歴史をいっぱい教えてくれます！！！いやー奥が深いわー」とつづった。

さらに「ps どの選手もかっこよくて魅力的すぎて、推しが絞れません。本番中にTシャツやタオルがコロコロ変わる女です」と添えた。

この投稿に、ファンからは「ツーショ激アツ」「ツーショットやばーーい」「最高の二人すぎてこっちも幸せ」「仲良し夫婦だね」「夫婦、愛しいすぎる」「推し夫婦が全力で推し活していて、楽しそうな姿を見ると私も幸せです」「楽しそうでほっこり」「夫婦ショット最高」などのコメントが寄せられている。