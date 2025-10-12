廃漁具をリサイクルした素材を使用したバッグやサングラスなど

廃棄された漁具がバッグやサングラスに変身―。国内有数の漁業の街・宮城県気仙沼市で、スタートアップ（新興企業）の「amu（アム）」が、漂着ごみとして問題視される漁網やブイを全国各地から回収し、糸やチップなどの素材にリサイクルする事業に取り組んでいる。代表の加藤広大さん（28）は「無価値だと思われている物を磨いて、資源として新たな可能性を紡ぎ出したい」と話す。（共同通信＝遊佐直子）

神奈川県出身の加藤さんは大学生の時、東日本大震災のボランティアで初めて気仙沼を訪れた。100日以上滞在した年もあり、地域住民と交流を重ねた。一度は東京の企業に勤めたが、復興に貢献したいとの思いが消えず、2019年に移住。「地方だからこそできる事で世界に挑戦する」をテーマに2023年、起業した。

事業を思いついたきっかけは、遠洋マグロ漁で世界を一周する地元漁師の話を聞いたことだった。アフリカ大陸の南端を通り抜けて大西洋ではえ縄漁をし、約1年かけて日本に戻る。「魂と愛着のこもった漁具を、新たな形で届けたら面白そうだ」。胸が躍った。

環境省の調査では、日本に漂着するごみの約3割が漁具。処理が難しく「海の厄介者」と呼ばれ、漁師たちも廃棄コストに頭を悩ませていた。廃漁具のリサイクルを事業にしたら、世界で通用すると確信した。

廃漁具は静岡県沼津市や那覇市など各地の漁協や漁師から回収し、提携する化学メーカーでナイロンやポリプロピレンに加工。はっ水性が高く、軽量で丈夫なのが特徴だ。

創業3年目の今年、大手アパレルブランドとコラボレーションしたジャケットやバッグなどが大阪・関西万博で販売されて話題に。さらに広く知ってもらおうと、オリジナル商品も販売した。加藤さんは「たくさんの人にファンになってもらえるよう、より良い素材を作りたい」と意欲を燃やす。

廃漁具のリサイクル事業に取り組む加藤広大さん

宮城県気仙沼市、仙台市