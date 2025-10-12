『職業、吉川晃司』刊行中止 吉川晃司が「お知らせ」で自ら説明…「疑問が湧きそれを払拭できず」
歌手の吉川晃司（60）が、12日までに自身の公式サイトを通じ、書籍『職業、吉川晃司』刊行中止を発表した。
10日付で「書籍『職業、吉川晃司』刊行中止のお知らせ」を掲載し、吉川がコメントを寄せた。
「楽しみにして頂いていた方々、制作に関わった方々には大変申し訳ありません。すべて私の不徳の致すところです」と謝罪し、「この半年間、力を尽くして作成に臨んで参りましたが、理想的な表現法を模索していたさなか、自分で己の人生を解説してはいないかという疑問が湧きそれを払拭できず断念しました」と説明。
そして「いつの日にか、今ならやれるという境地を開拓できたなら、自ら筆を執ろうと思うしだい。何卒ご容赦願います」と理解を求めた。
同書は、「吉川晃司」という唯一無二の存在を形作ったもの、そしてその生き方そのものに迫る一冊で、文藝春秋から11月12日に発売予定だった。
