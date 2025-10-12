レストラン屋外テーブル席に電動自転車“突進”客転げ落ち料理散乱　乗っていた“子供”を店主は責めず「怒鳴って怖がらせる必要ない」　トルコ

トルコのレストランに、電動自転車が突っ込む衝撃の瞬間がカメラに捉えられた。猛スピードで突進し、常連客が食事をする屋外テーブルに衝突。料理が飛び散り、客が転倒するなど大惨事となった。運転していたのは少年で、幸いにもけが人はいなかったという。店主は「自分の子どものころを思い出した」と話し、少年を責めることはなかった。

電動自転車がテーブル席に突進

トルコ南東部のレストランで、店主が驚きの瞬間を目にしていた。後に店主は、「25年間、ここで営業してきたけどこんなこと初めてだよ！」と語る。一体何があったのか。

当初、常連客が店の外にあるテーブル席に座る姿がみられた。しかしこの後、楽しい食事に水を差す瞬間が訪れた。

突然、電動自転車が現れると、テーブルめがけて猛スピードで突進したのだ。

衝撃で客たちは椅子から転げ落ち、尻餅をつく様子も見られた。テーブルの料理や飲み物も散乱し、大惨事といえる状況だった。

事故の瞬間について店主は、「『ドン！』という音がして、周りを見たら人が倒れていたんです」と語っている。

乗っていた少年を許した寛容な店主

事故後、現場には従業員や他の客たちが騒ぎを聞きつけ集まってきた。突進した電動自転車に乗っていたのは少年だった。

店主は、「子供はまだ小さく、私たちも自分の子供のころを思い出しました。だから子供の心を傷つけたり、怒鳴ったりして怖がらせる必要はありませんでした」と語り、少年を責めることはなかった。

店主によると、事故の原因は電動自転車のアクセルに手が引っかかり、止まれずに衝突したためで、けが人はいなかったという。

（「イット！」 10月9日放送より）