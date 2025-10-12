【ZARA】で40・50代のスタメン候補見つけた！ 大人におすすめ♡「黒色パンツ」

シンプルで使いやすい「黒色パンツ」は、大人コーデで頼れるアイテム。【ZARA（ザラ）】の今季ラインナップは、40・50代のスタメン候補にぴったりの洗練デザインが揃っています。オフィスでも休日のお出かけでも活躍する優秀パンツで、毎日の装いをぐっと格上げ！ 上品な黒色パンツで、大人の装いをより華やかにアップデートさせて。

上品な配色と素材感で映えるブークレパンツ

【ZARA】「コントラストブークレパンツ」\5,290（税込）

ブラック・ホワイトのコントラストが魅力のパンツ。起毛感のあるブークレ素材は、コーデに1点投入でシーズンムードを演出。あたたかみと着心地のよさを両得できそうな1本です。ハイウエスト × ストレートシルエットは、すっきり見えと脚長効果もサポート。フロントのセンタープリーツや白のフェイクポケットデザインがアクセントになり、シンプルな装いも一気に洗練された印象に格上げしてくれそう。

トレンド感を求めるなら断然ダブルウエスト

【ZARA】「WIDE-LEGパンツ ダブルウエストバンド」\6,590（税込）

定番の黒パンツを持っている人は、今季大注目されているダブルウエストデザインがおすすめ。こちらは、レーヨン混ならではの美しい落ち感が望めるワイドレッグパンツ。白のイージーパンツをレイヤードしているようなデザインがアクセントになり、ショート丈のトップスと合わせれば即今っぽいムードに。これからの時期はミニT × ジャケットと合わせて、海外ガール風にきめるのもアリ。

上質な素材感とシルエットが魅力のフルイドパンツ

【ZARA】「ZW COLLECTION フルイドパンツ」\9,990（税込）

ミッドライズのワイドシルエットで着映えるフルイドパンツ。柔らかそうなレーヨン × リネン素材により、快適な着心地と上品な落ち感が期待できる1本です。ひざ下の切り替え、前に振られたサイドシームで立体的な丸みのあるシルエットを演出。美しいシルエットと上質な素材感のため、シンプルなトップスと合わせるだけで大人のリラックススタイルが完成します。

プリーツディテールで大人の余裕を演出

【ZARA】「プリーツ入りパンツ ZW COLLECTION」\10,990（税込）

オンオフ問わずに着回せるスタメンパンツも、ぜひゲットしておいて。フロントに施されたプリーツが、シンプルながらも立体感を生み出しこなれた雰囲気に。ウエストはフィット、太ももから裾にかけて落ちるワイドレッグの緩急で、スタイルアップ効果も期待できます。パンツのディテールが効いているので、無地Tを合わせるだけでも洗練カジュアルに。シャツやジャケットと合わせれば、オフィスでも褒めれらそうなキレイめコーデに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子