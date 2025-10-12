「さなえちゃん饅頭」は大ヒットも…長老のご機嫌伺いに公明党離脱で「甘くない」高市早苗総裁の舵取り

さなえまんじゅうが爆売れしている

高市早苗氏（64）が自民党新総裁に選出された３日後の10月７日、議員会館や国会などの土産屋で新商品がお披露目となった。高市氏が新総裁の椅子に座るイラストで「私が新総裁です！」との吹き出しつきの『祝 誕生新総裁 さなえちゃん紅白まんじゅう』が発売。本誌記者が議員会館内の土産物売り場に向かうと、静岡から国会見学にやってきた女性が紅白まんじゅうの箱を３つ手にし、「女性が働きやすくなる環境が進む」と笑顔を浮かべ、レジに向かっていった。第二議員会館で54年の歴史を誇る「おかめ堂」店主の寺田眞三氏（79）はこう語る。

「本日（７日）、24個入り２ケースが入荷されましたが、午前中からどんどん売れていく。まんじゅうを含め非公認のグッズですが、政治家の人気を測るバロメーターでもあり、石破茂総理（68）は就任してから支持率が急落するも関連グッズの売り上げは好調で、辞任会見後もまた波がきて、駆け込み需要がすごかった。高市さんも滑り出しは好調です」

紅白まんじゅうの売り上げは好調でも、肝心の舵取りは決して順風満帆というわけではない。10日、公明党の斉藤鉄夫代表（73）は高市氏らと会談後、連立離脱の方針を伝え、26年も続いてきた自公の関係は、転換点を迎えた。11日から13日までの三連休の間に自民党幹部内で協議し、14日、両院議員懇談会で公明党の連立離脱の経緯を説明する見込みだ。

そもそも党人事で“躓き”を見せたのではないだろうか。永田町では「ほぼ麻生政権」「派閥政治の復活」と揶揄される人事が行われた。

総裁選では２人の元総理らを後見役にした小泉進次郎農相（44）が本命視されるも、唯一の派閥を率いる麻生太郎元総理（85）が高市氏に投票を呼びかけると１度目の投票で敗れた茂木敏充元幹事長（70）らが同調し、大逆転となった。

党内人事で麻生氏は副総裁に就任し、その義弟の鈴木俊一総務会長（72）が幹事長に昇格。高市氏の推薦人で麻生派の有村治子元女性活躍相（55）も総務会長となり、党運営は麻生氏に託された格好だ。

「投開票翌日の５日、麻生氏と高市氏が党本部で会談し、党内基盤が弱い高市氏が麻生氏を後見役としたことを内外に示した。党四役のうち、２席を麻生派が占め、中でも党ナンバー２の幹事長に鈴木氏が就任したことで、党内外から『論功行賞に偏り、これが挙党一致なのか』と疑問視する声が上がっている。また麻生氏は公明・学会嫌いでも知られ、鈴木氏以外は公明党と距離があり、『公明党を刺激する人事だ』と懸念を持たれていた。

それでも麻生氏の威光で、永田町や霞が関で睨みは利くが、高市氏は積極財政、財政出動の政策を打ち出している。『財務省の守護神』と呼ばれる麻生氏とどう折り合いをつけて高市色を出していくのか。財政再建か出動かでいずれ温度差が表面化することに」（全国紙政治部記者）

高市氏は安倍晋三元総理の「アベノミクス」路線を継承し、「サナエノミクス」と称し、積極財政で景気刺激を重視する政策を掲げて勝利。防衛費など必要な投資には「赤字国債の発行も選択肢」と話し、総裁選では野党が求める消費税減税も排除しない姿勢を示した。所得減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」を物価高対策として訴えてもいる。高市氏が目玉とする政策は財政出動が伴い、財務省が警戒する政策が並ぶのだ。

キングメーカーでも手が付けられない存在

自民党のベテラン秘書は、高市氏の財政政策は思い描いたようには進まないと見る。

「麻生元総理がお目付け役であり、財務省との調整役を担う。新総裁となり、支持率も高い高市氏にある程度の花を持たせつつも、野放図な財政出動は避けるように麻生氏がコントロールし、財務省が毛嫌いする消費減税は絶対にやらせまい」

自民党が少数与党となり、野党の協力なしには法案や予算も通らない状況だ。高市氏自身に野党との太いパイプはなく、連立に至る具体策やそれを成し遂げそうな人材も周囲にいない。岸田政権時から国民民主党に接触していた麻生氏は５、６日の両日、同党の榛葉賀津也幹事長（58）と会談。野党との協議でも“麻生頼み”となった。

「高市氏の掲げる積極財政は国民民主党と政策で合意でき、臨時国会でガソリンの暫定税率廃止に関する法案成立を目指す。さらに、いわゆる『103万円の壁の引き上げ』を通じて連立拡大のステップとしていきたいが、178万へ引き上げることは、単純計算で７〜８兆円の財源が必要で、その引き上げ幅を巡って財務省や税制調査会が立ちふさがってきた。高市氏と財務省の落とし所を探るのも麻生氏の役割となろう」（同前）

八面六臂の活躍となる麻生氏も手が出ない分野がある。

「国民民主の最大の支持母体である連合は与党入りに『容認できない』と公言し、労組系の議員は“連立すれば離党”もちらつかせているので、連立拡大は一足飛びにはいかない。また与党の一角の公明党から連立離脱を宣告されるも、麻生氏にはパイプが乏しい。麻生氏に委ね過ぎ、政権安定の道筋が不透明となった」（同前）

連立離脱の方針を伝えた公明党と関係修復となったとしても、過半数に届かない少数与党に戻るだけだ。まもなく召集される臨時国会で紅白まんじゅうのアンコのような甘い見通しはできないようだ。