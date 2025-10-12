クオリティたっっっか！！【3COINS】お部屋を彩る♡「新商品」

お部屋に飾るだけでハロウィンムードを高めてくれそうな「新商品」が【3COINS（スリーコインズ）】に登場！ プチプラとは思えない、クオリティの高さがうかがえるデザインが魅力です。今回は、ガーランドライトやオブジェにぴったりなカボチャのランタンといった、雰囲気のある新商品を紹介します。

壁に華やかさをプラス！「ガーランドライトオバケ」

オバケや墓石の飾りが連なった可愛いガーランド。壁に飾れば、お部屋を華やかに彩ってくれそうです。各パーツには帽子やスパイダーなどが付いた立体感と、ハロウィンらしいデザインにクオリティの高さも感じられます。点灯・点滅をスイッチで切り替えでき、お部屋を少し暗くするとよりダークでポップな雰囲気を満喫できそうです。

ハロウィンらしいカラーが映える「カボチャランタン」

ブラック × オレンジのハロウィンらしいカラーのこちら。カボチャのオバケの顔が描かれた可愛らしいランタンは、レトロ感のあるデザインです。LEDキャンドルなので安全に楽しめるのも高ポイント。吊り下げて飾ってもいいかも。サイズは、約高さ14.5 × 幅10.5 × 奥行き7.5cm。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino