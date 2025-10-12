台風２２号による激しい暴風雨に見舞われた伊豆諸島・八丈島（東京都八丈町）。

最接近から３日目となった１１日も島内では断水が続き、島民らは生活水や飲料水を確保しようと、臨時の給水所や食料品店に詰めかけている。接近する台風２３号への不安も募り、島民らは疲弊している。（古賀章太郎）

八丈町によると、浄水場７か所のうち４か所の水源が土砂崩れで埋まったり、水源からの水道管が破損したりして使えなくなっている影響で、ほぼ全域で断水が続いている。１１日には各地に臨時給水所を設けた。

同町樫立（かしたて）の臨時給水所には同日午前、続々と訪れた地元住民が列をつくった。バケツを手に並んだ女性（８２）は自宅の水道や電気が止まっているといい、「風呂も入れないし、トイレを使うのも不便。いつまでこんな生活が続くのか」と疲れた様子だった。

同じく並んでいた男性（６５）は台風が最接近する前に用意していた飲料水１６リットルが半分まで減り、生活水はほぼ底をついたという。男性は「ここまで長くなるとは思わなかった」とため息をついた。

食料品店では開店直後から飲料水などが売り切れ、食品全般の品薄状態が続く。１０日に営業を再開した中村商店（同町大賀郷）の代表、中村武さん（７８）は「１か月分の水やお茶が１０日のうちになくなった」と驚いていた。

伊豆諸島に接近する台風２３号への不安も大きい。１１日から物資が届き始めたため、営業を再開した「スーパーあさぬま」（同）には、買い物客が詰めかけた。副店長の浅沼耕平さん（５１）は「備蓄のために大量に買っていく人が多い。半分パニック状態だ」と語った。

高校生と小学生の子どもを連れて訪れた女性（４９）は「次の台風も近づいていて、土砂崩れが心配。これ以上、被害が出ないでほしい」と不安そうに話した。