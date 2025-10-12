timelesz¸¶²Å¹§¡õ¼ÄÄÍÂçµ±¡¢¡ÈÁáÂØ¤¨¡É¤Î¥ë¡¼¥Ä¡©¥·¥Ö¤¬¤Ââ¥³¥ó¥È¤Ë¶Ã¤¡¡¡Ø8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡ÙÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î¸¶²Å¹§¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¡¢13Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤é3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÉü³è!! 8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥«¥Ã¥È¡Û¸½ÂÎÀ©¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÂÎ´¶¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡º£²ó¤Ï¡Ø8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡ÙÁ´803²ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¸·Áª¤·¤¿Çú¾Ð¥³¥ó¥È¡¢Î®¹Ô¥¥ã¥é¡¢¹ª¤ß¤Êµ»½Ñ¤¬ÅÙ´Î¤òÈ´¤¯ÉñÂæ¥»¥Ã¥È¤ä»Å³Ý¤±¤Ê¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥·¡¼¥ó¤òÊü½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¡×¤Î¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¤´¤¤²¤ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê1986Ç¯1·î¡Á1002Ç¯3·îÊüÁ÷¡Ë¤«¤é¤â¡¢Ž¢ÃµÄåÊª¸ìŽ£¤ÎÇú¾Ð·æºîÁª¤ä¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¶Ã¤¯¡Ö¸ø³«¥³¥ó¥È¡×¤Ê¤ÉÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¸¶¤È¼ÄÄÍ¤ÏÎáÏÂ¤Îº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¤Î¹ë²Ú¤µ¤ä¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¾®Æ»¶ñ¤ÎËÉÙ¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤ë¥É¥ê¥Õ¤Î¥³¥ó¥È¤Ë½ª»ÏÂç¾Ð¤¤¡£¡Ø²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¤´¤¤²¤ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¡¢¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÁáÃåÂØ¤¨¡×¥³¥ó¥È¤ò¸«¤¿2¿Í¤Ï¡¢Ž¢ËÍ¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÁáÃåÂØ¤¨¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥È¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤«¤âŽ£¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TBS¤Î3¥É¥é¥Þ¡¦ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤«¤é¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢µÈÂôÍª¡£²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤«¤é¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢³Ú¶î¡£¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤«¤éÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤é¤¬¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î·æºî¥³¥ó¥È¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÏ¢È¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤â¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²ÃÆ£Ãã¤È¹âÌÚ¥Ö¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â¸½¡£¾¡Ëó½£ÏÂ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ØÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¸åÈ¾¡Ö¥Ù¥¹¥È100¡×¤«¤é¤Ï¡¢¹âÌÚ¤¬¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¶Ã¤¬¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÆ£¤Î¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥³¥ó¥ÈÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¥É¥ê¥Õ¤Î2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥«¥Ã¥È¡Û¸½ÂÎÀ©¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÂÎ´¶¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡º£²ó¤Ï¡Ø8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡ÙÁ´803²ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¸·Áª¤·¤¿Çú¾Ð¥³¥ó¥È¡¢Î®¹Ô¥¥ã¥é¡¢¹ª¤ß¤Êµ»½Ñ¤¬ÅÙ´Î¤òÈ´¤¯ÉñÂæ¥»¥Ã¥È¤ä»Å³Ý¤±¤Ê¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥·¡¼¥ó¤òÊü½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¡×¤Î¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¤´¤¤²¤ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê1986Ç¯1·î¡Á1002Ç¯3·îÊüÁ÷¡Ë¤«¤é¤â¡¢Ž¢ÃµÄåÊª¸ìŽ£¤ÎÇú¾Ð·æºîÁª¤ä¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¶Ã¤¯¡Ö¸ø³«¥³¥ó¥È¡×¤Ê¤ÉÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TBS¤Î3¥É¥é¥Þ¡¦ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤«¤é¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢µÈÂôÍª¡£²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤«¤é¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢³Ú¶î¡£¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤«¤éÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤é¤¬¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î·æºî¥³¥ó¥È¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÏ¢È¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤â¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²ÃÆ£Ãã¤È¹âÌÚ¥Ö¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â¸½¡£¾¡Ëó½£ÏÂ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ØÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¸åÈ¾¡Ö¥Ù¥¹¥È100¡×¤«¤é¤Ï¡¢¹âÌÚ¤¬¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¶Ã¤¬¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÆ£¤Î¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥³¥ó¥ÈÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¥É¥ê¥Õ¤Î2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£