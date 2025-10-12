ドロ沼離婚から5年…韓国版『花より男子』女優、自ら発明した“特許製品”をベットに寝そべりPR！【PHOTO】

2020年に俳優アン・ジェヒョンと離婚し、韓国版『花より男子』でヒロインを演じた女優ク・ヘソンが、自ら開発したヘアロール製品のモデルを務め、話題を集めた。

特許まで取得した発明品を、自らの手でPRするというユニークな試みを見せている。

ク・ヘソンは最近、自身のSNSに「ヘアロールモデル クロル♥」というコメントとともに、平らに広げられるタイプのヘアロールを着用した写真を投稿した。ベッドに横たわり、ナチュラルな姿で製品を紹介する彼女の姿は、まるで人形のような美しさを放っている。

（写真＝ク・ヘソンInstagram）

彼女は「韓国発明振興会（KIPA）」のインタビューで、開発のきっかけを語った。「友達が髪にヘアロールを巻いたまま外出しているのをよく見かけて、『うまくいかなくてもスマホケースにでもくっつけてみようか？』という軽い気持ちで始めたんです」と説明。

また、従来のヘアロールの欠点についても触れ、「ヘアロールを使っていると服にくっついてしまうことがあります。芸能人が試写会などに出席する際にも、服にヘアロールがついたままのことがある。その様子を見て、“開いたり閉じたりできたら便利なのに”と思ったのがヒントになりました」と、アイデア誕生の経緯を明かした。

さらに、自身の発明品については謙虚な姿勢を見せた。「“生活の中の発見”であって、大げさな発明というほどのものではないと思うようになりました」と語り、「おばあちゃんになったとき、自分が作ったヘアロールを孫が使っていたら、“それ、私が発明したのよ”って言ってみたい」と笑顔を見せた。

なお、ク・ヘソンはドラマ『花より男子〜Boys Over Flowers』で主人公クム・ジャンディ（牧野つくし）役を熱演し、イ・ミンホ（ク・ジュンピョ／道明寺司役）との共演で一世を風靡した。2016年にはモデル出身の俳優アン・ジェヒョンと結婚したが、2020年に離婚。現在は、KAIST（韓国科学技術院）の科学ジャーナリズム大学院で工学修士課程を履修しており、今年3月にはKAISTの教授と共同で開発した「平らなヘアロール」で特許を取得している。

◇ク・ヘソン プロフィール

1984年11月9日生まれ。2002年のCM出演を機に芸能界デビュー。その後本格的に女優としての活動をはじめ、数々の作品を通じて愛くるしい魅力を披露した。特に、2009年に放送された『花より男子〜Boys Over Flowers』（KBS）は日本でも大きな反響を呼んだ。その一方で、映画監督や画家、シンガーソングライターとしても活動。才能の尽きない女優として多方面に活躍している。俳優アン・ジェヒョンと2016年5月に結婚したが、2020年7月に離婚が成立した。