うるおい浸透♡アンドグッドナイトのエイジングケアフェイスマスク

10月7日より、アンドグッドナイトから新しいナイトケアアイテム「夜のフェイスマスク」が登場！エイジングケア*タイプのこのフェイスマスクは、１日の終わりにぴったりなスペシャルケア。選べる３つのタイプで、肌の悩みに合わせて選べます。ディープラベンダーやビターオレンジ、サイレントフォレストの香りが心地よく、乾燥や毛穴の開き、荒れた肌にうるおいを与えます。翌朝の肌がふっくらと生まれ変わる感覚を体験して♡

理想の肌に合わせて選べる3タイプ

ディープラベンダー

ビターオレンジ

サイレントフォレスト

アンドグッドナイトの「夜のフェイスマスク」は、乾燥肌、毛穴ケア、荒れた肌ケアに対応する3タイプ。ディープラベンダーは乾燥を防ぎ、ハリと弾力のあるツヤ肌へ。

ビターオレンジはくすみをケアし、透明感のある肌に。サイレントフォレストは荒れた肌を整え、キメ細やかな肌を作り上げます。

どのタイプも心地よい香りでリラックスでき、眠る前の特別な時間を演出します。

高橋文哉出演！SOFINA iPの新美容液「角層トーニングセラム」で叶える明るいツヤ肌

濃厚美容液が肌にしっかり浸透

1袋に150mLの濃厚とろみ美容液がたっぷり。国産の厚手シートが顔全体に密着し、美容液を無駄なく浸透させます。

乾燥や肌荒れが気になるときにぴったりで、使用後は肌がしっとりし、しっかり保湿されているのを感じることができます。

寝ている間に美容成分が肌に浸透し、翌朝の肌がしっとりなめらかに変化します。

選べる香りでリラックスできるナイトケア

「夜のフェイスマスク」は、ディープラベンダー、ビターオレンジ、サイレントフォレストの3つの香りで、心地よい眠りへと導いてくれます。

ディープラベンダーは安らぎを、ビターオレンジは爽やかな温かみを、サイレントフォレストは森林浴のような落ち着きと爽快感を提供します。

毎日のナイトルーチンに香りのリラックス効果を取り入れ、心と肌を癒す至福の時間を過ごして。

心地よいナイトケアで、明日への美肌準備を

「アンドグッドナイト 夜のフェイスマスク」は、1袋1,408円（税込）で、たっぷり150mLの美容液が入っており、肌に浸透してうるおいを与えます。

乾燥や肌荒れ、くすみのケアができる3つのタイプから、あなたにぴったりのものを選べます。心地よい香りに包まれながら、寝ている間にエイジングケア*を。

リラックスしながら翌朝の美肌を手に入れましょう♪