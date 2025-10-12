人気俳優、かわいい息子の顔出しショット公開「子供の表情って良いですね〜」「美味しそうに食べてる」
人気俳優、かわいい息子の顔出しショット公開「子供の表情って良いですね〜」「美味しそうに食べてる」
俳優の岡田義徳さんは10月10日、自身のInstagramを更新。息子のかわいい食事姿を披露しました。
【写真】岡田義徳の息子の食事姿
「本当にいつも勉強になります」岡田さんは「我が子はミートソースか、たらこパスタしか食べてくれません。。。家でも作りますが、今回はファミレス」とつづり、2枚の写真を載せています。たらこパスタを食べる息子の姿を披露。小さな皿にパスタを乗せ、一生懸命食べている愛らしい様子です。また「エイジングケアまでと言うことは、子供だけでなく、大人も食べた方が良い！！」ともつづり、たらこパスタの素晴らしさも語っています。
コメント欄では、「美味しそうに食べてる〜」「かわいいお顔で頬張る姿が微笑ましく癒されます」「お腹も満たせて心も身体も満たせるのって良いですね」「子供の表情って良いですね〜」「たらこパスタ、時々無性に食べたくなります」「本当にいつも勉強になります」など、さまざまな声が上がりました。
仕事のオフショットも岡田さんはInstagramでさまざまなショットを公開。自身の姿や共演者とのショット、子育てに関する投稿など、幅広く投稿しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
外部サイト