¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö°áÁõ¤Þ¤È¤á¡¡º£½µ¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª½ë¤µ¤Ëµ¤¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤ÉÆü¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤¬¤À¤¤¤ÖÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½©¤ò¤â¤¦¾¯¤·³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂÎÀª¤òÊø¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþº»´õ¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤é¤·¤¤°¦¤¯¤ë¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡ªÁ´¤Æ¤Î°áÁõ¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âåºÎï¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡Ö¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¤«¤â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£