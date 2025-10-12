タレントの小堺一機さん（69）は博覧強記な人である。お笑いはもちろん、映画、音楽、ファッション、美術、舞台……どんなジャンルに話が飛んでも、豊富な話題や知識をわかりやすく解説してくれる。相当な努力を積み重ねてきたのですか……と聞いてみると、小堺さんのお気に入りだという、任天堂の故・岩田聡社長の名言を教えてくれた。

「自分はそんなに頑張っているつもりはないのに、周りがほめてくれる仕事があなたの天職です」

「努力って、自分で思ったり、言ったりすることではないと思うんです。それは他人が言うことですよ。『小堺君は、本当に努力してますね』と言われて、え？ これって努力なんですかね……と思うぐらいがちょうどいいんです」（小堺さん）

まさに天職に巡り合った小堺さんだが、第1回で紹介した堺正章さん（79）、萩本欽一さん（84）のほかにもう一人、「師匠」と呼ぶ影響を受けた俳優がいる。（全2回の第2回）

【写真を見る】「奇跡の69歳！」いつまでも若く、そして「くだらない」ことを追求し続ける小堺さんの元気な姿

勝新太郎さんの教え

「今の若い監督は、てめえが女に惚れたりいい恋愛をしていないから、逢引とか口説くシーンを撮るのがヘタなんだよ」

お世話になった「3人の師匠」

俳優の故・勝新太郎さんが主宰していた「勝アカデミー」で小堺さんは勝さんから、こう教えられたという。

「男が女を口説くとするだろ。その時に、男の顔ばっか撮る監督がいるんだよ。そうじゃない。男の肩越しに女の顔を撮ればいいんだよ。嬉しそうか、困っているか、それを見ればわかるだろう。男の顔なんか撮ったってしょうがねえや」

「腹が減った芝居をするなら1週間、飯を食わなきゃいいんだ。1週間が長ければ3日でいい。あとは出てきたものを食べればいいんだ。ヘタな役者っていうのは、1週間飯を抜いて、スタジオで腹が減った芝居を“足す”ヤツだ。口元をぬぐったり、食べ物をこぼしそうになったり……そういうのは意地汚い役者のやることだ」

そういえば、「座頭市」でおにぎりと沢庵や、お茶漬けを頬張る勝さんのシーンは今見ても、本当に美味しそうである（ちなみに、小堺さんは勝さんのセリフを振り返るとき、すべて完璧にものまねしていた）。

「勝さんの下で過ごした時間は本当に貴重でした。勝さんから頂いた数々の言葉を、大将（注・萩本欽一さん）が図書館の司書のように分類してくれた……僕の基礎はそこにあると思いますね」

萩本さんと仕事をして間もないころ、小堺さんはこう言われたという。

「お前は50CCのバイクなのに、60キロ出すからうるさい。3000CCのベンツなら60キロ出しても、静かで気持ちいいよ〜。お前は50CCのくせに、うるさいんだよ」（注・これもものまねで再現）

「僕の芸風についてです。人のセリフをよく聞きなさい、ということです。変な役作りなんか必要ない。相手のセリフを聞いているうちに自分のセリフも変わってくるから――大将はそう教えてくれました。実は、同じことを勝さんにも言われているんです。“セリフは自分が言うんじゃない。言わせてもらっているんだよ”と」

さらに堺さんにも、同じ指摘をされたという。1984年10月から始まった「ライオンのいただきます（後に「ライオンのごきげんよう」＊以下「ごきげんよう」）」（フジテレビ系）は当初、視聴率的に苦戦を強いられた。

「ゲストの資料を読み込み、入念に準備して放送に臨んでいました。でも、どうも数字が上向かない。開始から3か月くらいたったころ、関根勤さん（72）から、『堺さんが言ってたよ。“なんで小堺君は一人でしゃべっているんだろう”って』と聞いたんです。準備をするのはよかったんですが、スタジオでは僕がずっと喋っていたんですね。ちゃんとゲストの話を聞かないのがいけなかったんです」

スタイルをかえると人気は急上昇。32年間も続く長寿番組になった。勝さん、萩本さん、堺さん……それぞれ芸を極めた人たちからの教えが、今日の小堺さんを支えている。

ラジオの魅力

さて、小堺さんといえばラジオも忘れてはいけない。関根さんとコンビを組んで今も続く「コサキンDEワァオ！」（現在はポッドキャストで配信中）である。

「ラジオはテレビと違って、みんなで聴くのではなく、一人で聴きますよね。マンツーマンなんですよ、イメージが。パーソナリティーが直接、語りかけるように感じるからテレビより人間っぽいというか、身近なんでしょうね。僕もラジオの時は、一人に向かって話しかけるつもりでマイクに向かっています」

「コサキン」リスナーにはおなじみだが、時々、リスナーメールを読むときに、小堺さんが笑いをこらえようと苦しそうにすることがある。すかさず関根さんがフォローする。「泣いてるよ！」。メールの内容があまりにもくだらな過ぎて、涙が出るほど小堺さんが笑っているのだ。

「テレビと違って、顔が映っていないというのもラジオの魅力ですね。姿を見せていないので、演者としてはテレビより自然にできるというか、気持ちが楽ですね。読んでいる途中で泣いちゃうのも無理はないんです。コサキンのリスナーは本当にレベルが高くて、よくこんなこと考えるなと感心します。僕なんかじゃとても思いつかないことばっかりですよ。関根さんともよく話すんですが、僕らは何もしていない。レストランでいうと、僕と関根さんはウエイターで、シェフはリスナーの皆さんです」

今はメールが主流だが、かつてのリスナーたちはハガキや封書にネタをびっしり書いて送ってきた。「コサキン」にも大量のハガキが届くが、小堺さんは本番前に下読みをせずに紹介していた。

「一度も下読みはしませんでした。不思議なもので、手書きのハガキを読んでいると、字で声が変わるんですよ。きれいな字だとそのまま、すっと読んでしまいます。でも汚い字だと声色を変えたり、アクセントを強調したり。人の書いた字って、何か感じるものがあるんでしょうね」

「コサキン」は9月25日に地上波でも生放送されたが、驚くのは小堺さんと関根さんのトークのスピード。昔とほとんど変わっていない。当意即妙で息もピッタリである。

「スピードは落ちないですね。僕はせっかちだからかな（笑）。来年70歳で、関根さんが73歳……うーん、80歳になっても変わらないんじゃないかな（笑）。とにかく相手が関根さんだと、あのペースになっちゃうんですよ（笑）」

単独ライブを前に

10月30〜31日に、2年目となる単独ライブ「Kazuki Kosakai Sing,Sing,Sing&Talk!!」を行う小堺さん。昔のライブや公演ではアドリブがやまず、3〜4時間になることもあったというが、今回は70分。しかし、歌にものまね、トーク、タップと中身は濃い。

「今回もそうですが、バンドさんとスタッフが完璧なので。僕はバンドさんという車に乗せてもらって、行き先とナビゲーションはできているから、そこに向かって僕は楽しむだけです。曲の分数もしっかり調べて、トークは何分、ここでちょっとネタを入れてと、構成もきっちり練っています」

「ごきげんよう」でプロデューサーだった故・横沢彪氏は、小堺さんのことを、こう記している。

〈どこにいてもおかしくないような小市民、本屋で漫画を立ち読みしていそうな兄ちゃん、それでいて、普通の青年とはどこか違うアマチュア派のプロ。彼の本当の味は、ライブでは十分に発揮される〉（日刊スポーツ1992年10月10日付）

この記事から33年経って、小堺さんは“プロ中のプロ”になった。そして“本当の味”を発揮するライブを目前に控えている。

〇小堺一機

1956（昭和31）年、千葉県出身。専修大学在学中の77年5月、TBS「ぎんざNOW」の素人コメディアン道場のチャンピオンになる。大学卒業後の79年4月、勝アカデミー研究生として一期入学。80年3月、同アカデミー卒業後、浅井企画へ所属。82年「欽ちゃんのどこまでやるの！」出演で大ブレイク。「ライオンのいただきます（後、ごきげんよう）」（フジテレビ系）司会をはじめ、「コサキンDEワァオ！」（TBSラジオ）、舞台など多方面で活躍中。

デイリー新潮編集部